reakcija na incident u splitu

JUSP Jasenovac: Nakon okruglog stola u Saboru, eskalacija govora mržnje manifestirala se i u stvarnosti

N1 Info
N1 Info
|
04. stu. 2025. 10:35
N1
N1

Nakon sinoćnjeg sramotnog upada maskiranih huligana na tribinu Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu, pljušte osuđujuće reakcije.

"Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, kao kulturna i memorijalna ustanova, najoštrije osuđuje sinoćnji napad na građane u Gradskom kotaru Blatine povodom Dana srpske kulture prilikom kojega je prekinut kulturni program.

Nakon događaja u Hrvatskom saboru prošloga tjedna, koje smo prethodno osudili, eskalacija govora mržnje, koja uključuje opetovani revizionizam karaktera ustaškog logora Jasenovac, manifestirala se i u stvarnosti.

Iskazujemo solidarnost napadnutim građanima te još jednom izražavamo zabrinutost oko porasta nasilja na društvenim mrežama i u javnom prostoru", objavili su u priopćenju.

Ostale reakcije donosimo ovdje.

