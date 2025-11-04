JUSP Jasenovac: Nakon okruglog stola u Saboru, eskalacija govora mržnje manifestirala se i u stvarnosti

Nakon sinoćnjeg sramotnog upada maskiranih huligana na tribinu Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu, pljušte osuđujuće reakcije.
"Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, kao kulturna i memorijalna ustanova, najoštrije osuđuje sinoćnji napad na građane u Gradskom kotaru Blatine povodom Dana srpske kulture prilikom kojega je prekinut kulturni program.
Nakon događaja u Hrvatskom saboru prošloga tjedna, koje smo prethodno osudili, eskalacija govora mržnje, koja uključuje opetovani revizionizam karaktera ustaškog logora Jasenovac, manifestirala se i u stvarnosti.
Iskazujemo solidarnost napadnutim građanima te još jednom izražavamo zabrinutost oko porasta nasilja na društvenim mrežama i u javnom prostoru", objavili su u priopćenju.
