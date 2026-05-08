Tomašević: Ne samo da je Dan oslobođenja Zagreba nego je i dan kad se urušio režim tzv. NDH

"Danas je 8. svibnja, Dan oslobođenja Zagreba, i kao i svake godine ga obilježavamo ovdje na Mirogoju, ali isto tako i u Dotrščini. Na današnji dan ne samo da je Dan oslobođenja Zagreba nego je i dan kada se urušio režim takozvane NDH, to je bio režim koji je sustavno u koncentracijskim logorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, drugačije nacionalnosti, drugačijih političkih stavova", istaknuo je Tomašević u izjavi novinarima na groblju Mirogoj.