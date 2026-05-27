POVEĆANJE PRORAČUNA
Kakavi prioriteti: Grad Vinkovici ulaže u HNK Cibaliju i ulazi u vlasničku strukturu
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca u srijedu donesena je odluka o povećanju gradskog proračuna za 4,7 milijuna eura te on sada iznosi 110,7 milijuna eura, kao i odluka o pokretanju dokapitalizacije HNK "Cibalia".
Odlukom o dokapitalizaciji HNK "Cibalia", rečeno je, trebala bi se postići korjenita promjena u načinu vođenja kluba kroz jačanje upravljačke strukture i dugoročnu financijsku stabilnost.
"Glavni cilj dokapitalizacije je uvođenje privatnog sektora u upravljačke procese. Sudjelovanje raznih tvrtki trebalo bi donijeti korporativni pristup upravljanju s čime se želi dodatno osnažiti struktura društva izvan isključivo javnog sektora", rekla je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Sanja Lozić.
Promjena vlasničke strukture
"Dokapitalizacijom će doći i do promjene vlasničke strukture, pri čemu Grad Vinkovci ostaje većinski vlasnik, ali se njegov udio smanjuje sa 73,19 na 68,31 posto, što predstavlja strateški zaokret prema modelu suupravljanja s privatnim investitorima. Nadamo se da će ulazak privatnog sektora dovesti do više razine profesionalnosti menadžmenta, uz prioritetno osnaživanje i razvoj škole nogometa“, rekla je Lozić.
Govoreći o proračunu izdvojila je nastavak radova na školama i vrtićima, a dodatna sredstva osigurana su i za povećanje plaća u dječjim vrtićima zbog usklađivanja s novim uredbama o koeficijentima.
Ulaganje u plivalište 1,4 milijuna eura
U području sporta i komunalne infrastrukture naglasak je stavljen na završetak radova na plivalištu Lenije, za koje je osigurano dodatnih 1,4 milijuna eura, uključujući energetsku obnovu, novu trafostanicu i dodatne sadržaje poput vodenog parka. Nastavljaju se i ulaganja u biciklističku infrastrukturu te sigurnost prometa kroz projekt dodatnog osvjetljenja pješačkih prijelaza LED markerima.
"Uvodimo i nove projekte poput obnove skate parka, digitalizacije kazališta, projekta Vinkovci za plivanje za učenike četvrtih razreda te dodatnih ulaganja u kulturnu i turističku ponudu grada“, kazala je Lozić.
Programi u kulturi - obnova kazališta
Između ostalog vijećnici su raspravljali i o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2026. godinu gdje je poseban naglasak stavljen na projekte obnove i unapređenja prostora namijenjenih kulturi i kreativnom radu.
Lozić je naglasila kako se uz potporu Ministarstva kulture i medija ulaže i u modernizaciju vinkovačkog kazališta i to kroz nabavu nove kino opreme tako da će Vinkovci, nakon dugo vremena, ponovno dobiti mogućnost prikazivanja filmskog sadržaja u moderno opremljenom prostoru.
