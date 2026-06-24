Povijesni toplinski val: Španjolska dvaput u dva dana srušila lipanjski temperaturni rekord

Nacho Doce/REUTERS

Toplinski val koji je zahvatio Španjolsku i velik dio Europe donio je nove povijesne temperaturne rekorde. Državna meteorološka služba Aemet objavila je da su 23. i 24. lipnja zabilježeni najtopliji lipanjski dani u kontinentalnoj Španjolskoj otkako se vode službena mjerenja, odnosno od najmanje 1950. godine.

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Posebno se istaknula regija Kantabrija na sjeveru zemlje, gdje je u mjestu Tama izmjereno čak 43,7 stupnjeva Celzijevih, što je najviša temperatura ikad zabilježena u toj regiji, neovisno o godišnjem dobu.

Prosječna dnevna temperatura u Španjolskoj dosegnula je 28,08 °C u ponedjeljak te 28,17 °C u utorak, čime je nadmašen dosadašnji rekord od 28,01 °C postavljen 30. lipnja 2025. godine.

Aemet navodi da su se tijekom aktualnog toplinskog vala čak tri dana našla među deset najtoplijih lipanjskih dana otkako postoje mjerenja.

Rekordno vruće noći

Temperature su pritom bile više od sedam stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.

Rekordi su zabilježeni i tijekom noći. Prosječna minimalna temperatura iznosila je 20,14 °C u ponedjeljak i 19,81 °C u utorak, što su najviše noćne temperature ikad zabilježene u lipnju u Španjolskoj, javlja Euronews.

Takve tzv. tropske noći otežavaju san i mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, osobito za starije osobe i kronične bolesnike.

Zbog ekstremne vrućine najviši stupanj upozorenja na snazi je u dijelovima Kantabrije i Baskije, što je neuobičajeno za sjever zemlje koji je tradicionalno pošteđen najtežih toplinskih udara.