Komemoracija u Jadovnom: "Dvostruke konotacije" ustaškog pozdrava "Za dom spremni" su neprihvatljive

"To je obaveza Hrvatske, to je obaveza hrvatskih institucija. To je nešto što je važno za Hrvatsku i njeno moralno utemeljenje i za budućnost hrvatskog društva. Srbi su organski sastavni dio hrvatskog društva. I ne samo hrvatskog društva, nego i drugih društava na prostoru Balkana, kao što su to i Hrvati i Bošnjaci", rekao je Tadić.