UBIJALI ŽIDOVE, SRBE I HRVATE
Komemoracija u Jadovnom: "Dvostruke konotacije" ustaškog pozdrava "Za dom spremni" su neprihvatljive
Tu su tijekom ljeta 1941. ubijane uglavnom osobe srpske i židovske nacionalnosti, te su kod spomenika "Golgota" na Velebitu, pored Šaranove jame, položeni vijenci u spomen na žrtve.
I ova, 85. godišnjica formiranja logorskog kompleksa Gospić-Jadovno-Pag, prvog ustaškog logora smrti na prostoru tzv. NDH, okupila je predstavnike naroda žrtava te članove obitelji ubijenih.
Šimpraga: Najviše je bilo Srba, potom Židova, pa hrvatskih antifašista
Anja Šimpraga, zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća SNV-a i saborska zastupnica, podsjetila je da su prije 85 godina na današnji dan na stratište stigli prvi zatočenici.
"Bili su to zagrebački Židovi - tridesetak ljudi koji su vlastitim rukama krčili tlo i bodljikavom žicom opasivali prostor vlastite smrti. Nakon njih, transporti su pristizali svakodnevno. Najviše je bilo Srba, potom Židova, pa hrvatskih antifašista. Svaki od njih bio je čitav jedan svijet - i svaki je taj svijet ovdje surovo ugašen. Krške jame Velebita progutale su ih bez traga", rekla je Šimpraga.
I Boris Tadić u Jadovnom
Među okupljenima je bio i bivši srbijanski predsjednik Boris Tadić, kojem su na Jadovnom ubijeni djed i njegov brat. Naglasio je “kako se nada da će manifestacija odavanja počasti žrtvama Jadovna, Slane, Gospića i ostalih logora biti utemeljenija i produbljenija u današnjoj hrvatskoj državi".
"To je obaveza Hrvatske, to je obaveza hrvatskih institucija. To je nešto što je važno za Hrvatsku i njeno moralno utemeljenje i za budućnost hrvatskog društva. Srbi su organski sastavni dio hrvatskog društva. I ne samo hrvatskog društva, nego i drugih društava na prostoru Balkana, kao što su to i Hrvati i Bošnjaci", rekao je Tadić.
Kraus: Neprihvatljive dvostruke konotacije ZDS
“Namjena logora Jadovno već od samog osnivanja bila je neposredna fizička likvidacija zatočenika. To je sugerirao i sam smještaj logora u dubokoj šumi velebitskog masiva, na nepristupačnom platou bez prilaznih puteva, sasvim odvojen od vanjskog svijeta”, napomenuo je povijesničar Ivo Goldstein, ujedno unuk ubijenog Ive Goldsteina, karlovačkog knjižara.
Ognjem Kraus, ispred Koordinacije židovskih općina RH, upozorio je na neprihvatljivosti dvostrukih konotacija kada se govori o ustaškom pozdravu “Za dom spremni”, te podsjetio da je za vrijeme Drugog svjetskog rata od ustaškog terora stradalo osamdeset posto židovske populacije u Hrvatskoj.
Habulin: Današnja Hrvatska nije sljednica ni ustaškog režima niti NDH
Franjo Habulin, predsjednik SABA, kazao je kako današnja Hrvatska nije sljednica ni ustaškog režima niti NDH. "Vlasti u RH imaju poteškoća sa razumijevanjem mjesta i povijesne važnosti stradanja, ali i antifašističke borbe. Izostaje reakcija na učestale recentne ispade relativiziranja i žigosanja partizanskog pokreta. Kada se dovodi u pitanje odnos prema tekovinama partizanskog pokreta, ugrađenima u današnju Republiku Hrvatsku, onda osjećamo da su ozbiljno ugroženi temelji današnje Republike Hrvatske”, rekao je Habulin.
Na komemoraciji su sudjelovali zastupnici Milorad Pupovac i Boris Milošević, izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić, te zaslanica premijera i predsjednika Sabora Vedrana Šimundža Šimunić.
Kadiš i pomen za žrtve pobijene na tom ili drugim kraškim lokacijama Velebita, predvodili su rabin Židovske općine Zagreb Luciano Moše Prelević, te oci Srpske pravoslavne crkve Dragan Mihajlović i Slađan Nikić.
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