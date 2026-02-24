Kako bi EU uzvratio na nove Trumpove carine? "Bazuke nisu dobrodošle. Drugi scenarij je vjerojatniji"

"Za SAD bi učinci bili dvosjekli. Kratkoročno bi dio domaće industrije bio zaštićen, a proračun bi ubirao veće prihode. No srednjoročno bi carine djelovale kao porez na američke potrošače i poduzeća, povećale bi troškove uvozne robe i komponenti te potaknule inflaciju. U slučaju protumjera partnera, američki izvoz također bi bio pogođen", tumači Vušković.