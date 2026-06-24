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nekoliko savjeta

Kako ostati rashlađen i liječiti toplinski udar tijekom toplinskog vala

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24. lip. 2026. 18:43
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This photography shows water at the Trocadero Fountain during a heatwave in Paris on June 22, 2026
JULIEN DE ROSA / AFP

Toplinski udar ozbiljno je zdravstveno stanje koje nastaje kada unutarnja tjelesna temperatura prijeđe 40 °C. Evo nekoliko savjeta kako smanjiti rizik od njegova nastanka.

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Dok ljetne temperature diljem svijeta dosežu sve više vrijednosti, a ponegdje obaraju i povijesne rekorde, održavanje rashlađenosti postaje iznimno važno. Srećom, postoje učinkoviti načini za borbu protiv vrućine, bez obzira imate li klima-uređaj ili ne.

Jedna od najvećih opasnosti tijekom velikih vrućina su bolesti povezane s toplinom, posebno toplinska iscrpljenost i toplinski udar. U ovom vodiču Al Jazeera donosi praktične savjete za prepoznavanje i liječenje toplinskog udara, izradu improviziranog rashladnog uređaja te održavanje doma ugodno hladnim.

Kako izbjeći toplinski udar

Toplinski udar, poznat i kao sunčanica, ozbiljno je medicinsko stanje koje nastaje kada unutarnja temperatura tijela prijeđe 40 °C.

Ako se ne liječi odmah, može dovesti do zatajenja organa, oštećenja mozga pa čak i smrti.

Deset savjeta za smanjenje rizika:

  • Pijte mnogo vode.
  • Koristite kremu za zaštitu od sunca.
  • Nosite laganu, široku pamučnu odjeću.
  • Nikada ne ostavljajte nikoga u parkiranom automobilu.
  • Izbjegavajte izravno izlaganje suncu, osobito poslijepodne.
  • Nemojte vježbati tijekom najtoplijeg dijela dana.
  • Prozračujte i rashlađujte životni prostor.
  • Tuširajte se hladnom ili mlakom vodom.
  • Jedite laganiju hranu.
  • Budite oprezni s lijekovima koji mogu povećati osjetljivost na toplinu.

Kako pomoći osobi koja ima toplinski udar

Ako vi ili netko drugi pokazuje simptome toplinskog udara, poput:

  • zbunjenosti ili promijenjenog stanja svijesti,
  • ubrzanog rada srca,
  • ubrzanog disanja,
  • visoke tjelesne temperature,
  • dehidracije,
  • mučnine,

potrebno je odmah poduzeti mjere za snižavanje tjelesne temperature dok ne stigne hitna medicinska pomoć.

Što učiniti:

  1. Odmah pozovite hitnu pomoć – toplinski udar je hitno medicinsko stanje.
  2. Premjestite osobu izravno sa sunca u hlad ili klimatizirani prostor.
  3. Položite je i podignite joj noge.
  4. Skinite usku i nepotrebnu odjeću.
  5. Koristite ventilator ili klima-uređaj za hlađenje tijela.
  6. Stavljajte hladne obloge na vrat, pazuhe i prepone.
  7. Dajte male gutljaje vode, ali samo ako je osoba potpuno pri svijesti.

Nastavite s tim mjerama sve dok ne stigne stručna pomoć.

Kako napraviti kućni rashladni uređaj

Ako nemate klima-uređaj ili želite smanjiti troškove električne energije, možete izraditi jednostavan rashladni uređaj od:

  • stiroporne rashladne kutije,
  • leda,
  • ventilatora.

Iako takav uređaj neće značajno smanjiti vlagu u zraku, može pružiti privremeno olakšanje tijekom najtoplijih ljetnih dana.

Kako održati kuću hladnom

Još jedan energetski učinkovit način rashlađivanja doma jest iskorištavanje prirodnog strujanja zraka.

To možete postići pravilnim otvaranjem i zatvaranjem prozora i vrata kako biste usmjerili svježi zrak tamo gdje vam je najpotrebniji.

Primjerice:

  • rano ujutro i navečer otvorite prozore kako bi hladniji zrak ušao u prostor,
  • tijekom najtoplijeg dijela dana držite prozore, rolete i zavjese zatvorenima,
  • stvarajte propuh otvaranjem prozora na suprotnim stranama kuće ili stana.

Takve jednostavne mjere mogu značajno sniziti temperaturu u domu i smanjiti potrebu za korištenjem klima-uređaja.

Teme
hlađenje doma pomoć kod toplinskog udara rashlađivanje toplinski udar toplinski val

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