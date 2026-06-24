nekoliko savjeta
Kako ostati rashlađen i liječiti toplinski udar tijekom toplinskog vala
Toplinski udar ozbiljno je zdravstveno stanje koje nastaje kada unutarnja tjelesna temperatura prijeđe 40 °C. Evo nekoliko savjeta kako smanjiti rizik od njegova nastanka.
Dok ljetne temperature diljem svijeta dosežu sve više vrijednosti, a ponegdje obaraju i povijesne rekorde, održavanje rashlađenosti postaje iznimno važno. Srećom, postoje učinkoviti načini za borbu protiv vrućine, bez obzira imate li klima-uređaj ili ne.
Jedna od najvećih opasnosti tijekom velikih vrućina su bolesti povezane s toplinom, posebno toplinska iscrpljenost i toplinski udar. U ovom vodiču Al Jazeera donosi praktične savjete za prepoznavanje i liječenje toplinskog udara, izradu improviziranog rashladnog uređaja te održavanje doma ugodno hladnim.
Kako izbjeći toplinski udar
Toplinski udar, poznat i kao sunčanica, ozbiljno je medicinsko stanje koje nastaje kada unutarnja temperatura tijela prijeđe 40 °C.
Ako se ne liječi odmah, može dovesti do zatajenja organa, oštećenja mozga pa čak i smrti.
Deset savjeta za smanjenje rizika:
- Pijte mnogo vode.
- Koristite kremu za zaštitu od sunca.
- Nosite laganu, široku pamučnu odjeću.
- Nikada ne ostavljajte nikoga u parkiranom automobilu.
- Izbjegavajte izravno izlaganje suncu, osobito poslijepodne.
- Nemojte vježbati tijekom najtoplijeg dijela dana.
- Prozračujte i rashlađujte životni prostor.
- Tuširajte se hladnom ili mlakom vodom.
- Jedite laganiju hranu.
- Budite oprezni s lijekovima koji mogu povećati osjetljivost na toplinu.
Kako pomoći osobi koja ima toplinski udar
Ako vi ili netko drugi pokazuje simptome toplinskog udara, poput:
- zbunjenosti ili promijenjenog stanja svijesti,
- ubrzanog rada srca,
- ubrzanog disanja,
- visoke tjelesne temperature,
- dehidracije,
- mučnine,
potrebno je odmah poduzeti mjere za snižavanje tjelesne temperature dok ne stigne hitna medicinska pomoć.
Što učiniti:
- Odmah pozovite hitnu pomoć – toplinski udar je hitno medicinsko stanje.
- Premjestite osobu izravno sa sunca u hlad ili klimatizirani prostor.
- Položite je i podignite joj noge.
- Skinite usku i nepotrebnu odjeću.
- Koristite ventilator ili klima-uređaj za hlađenje tijela.
- Stavljajte hladne obloge na vrat, pazuhe i prepone.
- Dajte male gutljaje vode, ali samo ako je osoba potpuno pri svijesti.
Nastavite s tim mjerama sve dok ne stigne stručna pomoć.
Kako napraviti kućni rashladni uređaj
Ako nemate klima-uređaj ili želite smanjiti troškove električne energije, možete izraditi jednostavan rashladni uređaj od:
- stiroporne rashladne kutije,
- leda,
- ventilatora.
Iako takav uređaj neće značajno smanjiti vlagu u zraku, može pružiti privremeno olakšanje tijekom najtoplijih ljetnih dana.
Kako održati kuću hladnom
Još jedan energetski učinkovit način rashlađivanja doma jest iskorištavanje prirodnog strujanja zraka.
To možete postići pravilnim otvaranjem i zatvaranjem prozora i vrata kako biste usmjerili svježi zrak tamo gdje vam je najpotrebniji.
Primjerice:
- rano ujutro i navečer otvorite prozore kako bi hladniji zrak ušao u prostor,
- tijekom najtoplijeg dijela dana držite prozore, rolete i zavjese zatvorenima,
- stvarajte propuh otvaranjem prozora na suprotnim stranama kuće ili stana.
Takve jednostavne mjere mogu značajno sniziti temperaturu u domu i smanjiti potrebu za korištenjem klima-uređaja.
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