ZDRAVSTVENE TEGOBE
Što su tropske noći? Skrivena opasnost iza europskog toplinskog vala
Klimatski stručnjaci upozoravaju da se Europa, uz sve češće toplinske valove, suočava i s porastom broja takozvanih tropskih noći – pojava koje mogu imati ozbiljne posljedice za zdravlje stanovništva.
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Francuska, Španjolska i druge europske zemlje ovih dana bilježe temperature koje se približavaju ili prelaze 40 stupnjeva Celzija, a meteorolozi upozoravaju da se vrućine neće povući još nekoliko dana.
Što su tropske noći?
Tropskom noći smatra se razdoblje u kojem temperatura tijekom 24 sata ne padne ispod 20 stupnjeva Celzija. Iako su takve noći uobičajene u toplijim krajevima svijeta, zbog klimatskih promjena sve su češće i u zemljama koje su nekad imale znatno svježije ljetne noći, piše Euronews.
Prema istraživanju britanskog Met Officea, vjerojatnost pojave tri uzastopne tropske noći u srpnju značajno je porasla. Dok je u predindustrijskom razdoblju takav događaj u Ujedinjenom Kraljevstvu bio iznimno rijedak, danas se procjenjuje da postoji oko 20 posto šanse da se dogodi svake godine.
Zašto su opasne?
Tijelo se tijekom noći prirodno hladi i oporavlja od dnevnih vrućina. Kada temperature ostanu visoke i nakon zalaska sunca, organizam teže regulira unutarnju temperaturu, što može uzrokovati poremećaje sna, dodatno opterećenje srca i krvožilnog sustava te povećati zdravstvene rizike, osobito kod starijih osoba i kroničnih bolesnika.
Stručnjaci upozoravaju da se opasnost noćnih vrućina često podcjenjuje jer ljudi uglavnom borave u svojim domovima, gdje nemaju uvijek pristup klimatiziranim prostorima.
Europa je, ističu stručnjaci, slabije pripremljena za sve češće tropske noći upravo zbog manje raširene uporabe klimatizacijskih sustava u odnosu na neke druge dijelove svijeta.
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