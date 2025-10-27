Umaška policija je 26. listopada u jutarnjim satima zaprimila dojavu kako su se na donjem katu obiteljske kuće u Babićima 36-godišnjakinja, 40-godišnjak i četvero maloljetnika otrovali ugljičnim monoksidom.
Oglas
Obitelj je tek dan ranije preselila u kuću i u večernjim satima naložili su vatru u peći na drva.
Tad je, zbog neispravnog dimnjaka koji je bio začepljen gnijezdom stršljena, došlo do ulaska ugljičnog monoksida u unutrašnje prostorije kuće te trovanja plinom. Osobama je pružena liječnička pomoć te su prevezene u pulsku bolnicu, javlja policija.
Policijski službenici su utvrdili kako vlasnik nekretnine ne posjeduje potvrdu da je dimnjak pregledan od nadležne osobe, dok se sve ostale okolnosti utvrđuju te će policija o događaju obavijestiti nadležne institucije.
Savjeti policije
Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane da je redoviti pregled dimnjaka potrebno obaviti barem jednom godišnje, od strane ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.
Isto tako, plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) trebaju obavezno servisirati ovlašteni stručni serviseri jer će se na taj način povećati sigurnost i racionalizirati potrošnja goriva.
Također savjetuju sljedeće:
- ne palite krute energente u kućištima za gorivo,
- prilikom korištenja vaših peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari),
- očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata te stoga nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta,
- provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem,
- tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade,
- plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali,
- ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin.
Obavezno pozovite dimnjačara:
- ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče'',
- kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova),
- ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom,
- ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas