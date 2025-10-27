Oglas

čistite dimnjake!

Cijela obitelj zbog trovanja monoksidom završila u bolnici, stršljeni im začepili dimnjak

N1 Info
27. lis. 2025. 11:11
02.02.2024., Zagreb - Na cetiri postaje u Zagrebu izmjerena je vrlo visoka koncentracija stetnih PM cestica. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Umaška policija je 26. listopada u jutarnjim satima zaprimila dojavu kako su se na donjem katu obiteljske kuće u Babićima 36-godišnjakinja, 40-godišnjak i četvero maloljetnika otrovali ugljičnim monoksidom.

Obitelj je tek dan ranije preselila u kuću i u večernjim satima naložili su vatru u peći na drva.

Tad je, zbog neispravnog dimnjaka koji je bio začepljen gnijezdom stršljena, došlo do ulaska ugljičnog monoksida u unutrašnje prostorije kuće te trovanja plinom. Osobama je pružena liječnička pomoć te su prevezene u pulsku bolnicu, javlja policija.

Policijski službenici su utvrdili kako vlasnik nekretnine ne posjeduje potvrdu da je dimnjak pregledan od nadležne osobe, dok se sve ostale okolnosti utvrđuju te će policija o događaju obavijestiti nadležne institucije.

Savjeti policije

Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane da je redoviti pregled dimnjaka potrebno obaviti barem jednom godišnje, od strane ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.

Isto tako, plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) trebaju obavezno servisirati ovlašteni stručni serviseri jer će se na taj način povećati sigurnost i racionalizirati potrošnja goriva.

Također savjetuju sljedeće:

  • ne palite krute energente u kućištima za gorivo,
  • prilikom korištenja vaših peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari),
  • očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata te stoga nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta,
  • provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem,
  • tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade,
  • plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali,
  • ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin.

Obavezno pozovite dimnjačara:

  • ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče'',
  • kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova),
  • ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom,
  • ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

