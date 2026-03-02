Dramatične snimke pada američkog vojnog aviona, nekoliko ih srušeno u Kuvajtu

CNN

Ministarstvo obrane Kuvajta priopćilo je da se u ponedjeljak "srušilo nekoliko vojnih zrakoplova Sjedinjenih Država" te da su "svi članovi posade preživjeli", javlja CNN. Borbeni zrakoplov srušio se iznad Kuvajta u blizini američke zračne baze, prema snimci koju je geolocirao CNN. Video prikazuje avion u plamenu koji pada.

Priopćenje je uslijedilo nakon što su videosnimke koje je CNN geolocirao prikazale pad borbenog zrakoplova u Kuvajtu i pilota koji se padobranom spušta na tlo.

CNN je zatražio komentar od Središnjeg zapovjedništva Sjedinjenih Država (US Central Command).

"Nadležne vlasti odmah su pokrenule operacije potrage i spašavanja", rekao je glasnogovornik kuvajtskog Ministarstva obrane, pukovnik Said Al-Atwan, u priopćenju.

"Posade su evakuirane s mjesta nesreće i prebačene u bolnicu radi procjene njihova stanja te im je pružena potrebna medicinska skrb", rekao je, dodavši da su u "stabilnom" stanju.

Al-Atwan je naveo da je Kuvajt u "izravnoj koordinaciji" s američkim vlastima.