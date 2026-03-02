Oglas

GEOLOCIRAO CNN

Dramatične snimke pada američkog vojnog aviona, nekoliko ih srušeno u Kuvajtu

author
N1 Info
|
02. ožu. 2026. 09:54
Screenshot N1 / CNN
CNN

Ministarstvo obrane Kuvajta priopćilo je da se u ponedjeljak "srušilo nekoliko vojnih zrakoplova Sjedinjenih Država" te da su "svi članovi posade preživjeli", javlja CNN. Borbeni zrakoplov srušio se iznad Kuvajta u blizini američke zračne baze, prema snimci koju je geolocirao CNN. Video prikazuje avion u plamenu koji pada.

Oglas

Priopćenje je uslijedilo nakon što su videosnimke koje je CNN geolocirao prikazale pad borbenog zrakoplova u Kuvajtu i pilota koji se padobranom spušta na tlo.

CNN je zatražio komentar od Središnjeg zapovjedništva Sjedinjenih Država (US Central Command).

"Nadležne vlasti odmah su pokrenule operacije potrage i spašavanja", rekao je glasnogovornik kuvajtskog Ministarstva obrane, pukovnik Said Al-Atwan, u priopćenju.

"Posade su evakuirane s mjesta nesreće i prebačene u bolnicu radi procjene njihova stanja te im je pružena potrebna medicinska skrb", rekao je, dodavši da su u "stabilnom" stanju.

Al-Atwan je naveo da je Kuvajt u "izravnoj koordinaciji" s američkim vlastima.

Pročitajte još

Teme
Iran SAD američka vojska kuvajt pad vojnog zrakoplova

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ