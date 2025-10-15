Kako to rade drugi? Koji su najčešći razlozi za priziv savjesti od Finske do Grčke i kako prolaze zahtjevi

U Izvješću se citira finski ministar obrane koji je u veljači prošle godine upozorio na "poplavu zahtjeva za civilnim služenjem roka pozivanjem na priziv savjesti" dodajući kako se traži pravni način da se ta poplava smanji. Izvješća govore da vojni časnici odvraćaju regrute od podnošenja zahtjeva za premještaj u alternativne oblike službe. U Finskoj postoje i oni koji čak odbijaju i civilno služenje roka, a naziva ih se "potpunim prigovaračima". Oni mogu biti osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 173 dana, što je polovica trajanja civilne službe.