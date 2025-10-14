Šimonović Einwalter kaže: "Ne mislim da je o tako važnom pitanju kakvo je promjena modela služenja vojnog roka – potrebno trivijalizirati raspravu. Dužnost je Hrvatskog sabora i saborskog odbora provesti ozbiljnu raspravu, temeljenu na argumentima I pravu. A ovdje vidimo pojavu koja je, nažalost, dosta česta – rasprava koja je populistička, nepotrebno polarizirajuća, gdje se ne uvažava uloga institucije pučkog pravobranitelja. Ne, ja nisam oporba, nisam političarka, ne lovim glasova ali po prirodi stvari uloga institucije pučke pravobraniteljice kao neovisne institucije je ukazivati na probleme, i nuditi rješenja. Cilj je da imamo što jasnije zakone kako ne bi bilo izazova u provedbi I potrebe naknadne promjene zakona. To je ozbiljna stvar, a ne ovaj polarizirajući narativ oko teme koja uopće nije bila predmet rasprave. Uostalom, svoditi sve na ili ste ovo ili ste ono, kao da ne možemo imati ljude koje cijene i vole hrvatsku zastavu i cijene i vole zastavu duginih boja? U čemu je tu problem?", zapitala se pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u razgovoru na N1.