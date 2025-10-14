Tena Šimonović Einwalter
Đakić napao pravobraniteljicu zbog vojnog roka, ona mu odgovorila: Zašto netko ne bi volio i hrvatsku zastavu i onu duginih boja?
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter gostovala je u N1 Studiju uživo s Natašom Božić Šarić, gdje je komentirala uvođenje obveznog vojnog roka.
Na udaru vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za obranu Hrvatskog sabora, za vrijeme rasprave o paketu zakona kojim se uređuju ponovno uvođenje obveznog vojnog roka, našla se pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.
Bijes vladajućih zastupnika izazvala je zbog upozorenja da su odredbe o civilnom služenju vojnog roka, za one koje imaju priziv savjesti, potpuno netransparentne te da je uređenje tog pitanja iz Zakona premješteno u pravilnike i uredbe – o kojima MORH šuti iako tvrde da su u visokom stupnju pripremljenosti.
Na samoj raspravi na sjednici Odbora, ali i u današnjem gostovanju na N1, pučka pravobraniteljica upozorila je kako su u zakonskim prijedlozima potpuno nedorečene odredbe kojima se definira civilno služenja vojnog roka:
"Naravno da po prirodi stvari ne možete svaki detalj urediti zakonom, no problem je kad se previše toga ostavi za uredbe i pravilnike jer se time onda izbjegava parlamentarna kontrola a onda se postavlja pitanje trodiobe vlasti. Ono što ne ide u Zakon, ne prolazi raspravu u Hrvatskom saboru", istaknula je Šimonović Einwalter.
Nije jasno po kojim će kriterijima MUP odlučivati o prizivu savjesti
Upozorila je kako je za naknadno uređivanje ostavljeno bitno pitanje naknade za civilno služenje kod onih koji se pozivaju na priziv savjesti, te da se u Zakonu uvodi kategorija “uvjerljivosti” pozivanja na priziv savjesti.
Pučka pravobraniteljica objašnjava kako je nejasno po kojim će kriterijima MUP odlučivati o tome koji je zahtjev za priziv savjesti uvjerljiv a koji ne, kao I to koga će slati na služenje vojnog roka u službe civilne zaštite, a koga u institucije lokalne I regionalne samouprave.
"Nije jasno tko će i kako i temeljem kojih kriterija odlučivati tko će se od njih baviti civilnom zaštitom a tko će služiti u jedinicama lokalne samouprave. A razlike su dosta velike u ta dva modela", objašnjava Šimonović Einwalter.
U medijima i od strane oporbenih zastupnika spominjali su se iznosi od 1100 eura za one koji će prolaziti temeljnu vojnu obuku, a svega 100 eura za one koji će služiti civilno. MORH takve podatke nije potvrdio?
"Nije jasno kakav će biti model i koja će biti naknada. Jako pazim kad ću nešto prozvati diskriminacijom, ne dijelim tu etiketu olako. Ako razlika bude doista takva – 1100 eura s jedne i 100 eura s druge strane, onda ne sumnjam da će se na priziv savjesti prije odlučivati mladi koji su imućniji, koji si to mogu priuštiti. Treba dobro paziti kada legitimne mjere motivacije, ali je pitanje kada te motivacijske mjere pređu granicu pa postanu diskriminirajuće", upozorila je pučka pravobraniteljica.
Spornim smatra činjenicu da nije predviđen žalbeni postupak
Posebno spornim smatra činjenicu da nije predviđen žalbeni postupak nakon odluke MUP-a o prizivu savjesti.
"To je pitanje postupka koji se jako mijenja u odnosu na postupak koji je bio dosada. Dosada je o tome odlučivalo međuresorno povjerenstvo pod nadležnošću ministra zaduženog za socijalnu skrb, sada se to mijenja – odlučuje MUP uz mišljenje povjerenstva sačinjenog od službenika civilne zaštite, opet MUP-a – a uz mišljenje ministarstva obrane. Kakve veze ima obrana sa onima koji ulažu priziv savjesti I žele služiti civilno", upitala se Šimonović Einwalter.
Na pitanje postoji li opasnost da država, ako ne bude dovoljno zainteresiranih za temeljnu vojnu obuku, počne rigoroznije i masovnije odbijati zahtjeve za priziv savjesti, Tena Šimonović Einwalter odgovara kako je “sigurno da tu može biti pitanje oko broja odbijenih zahtjeva i različitih kriterija”.
"Jako je bitno pitanje činjenica da nemate pravo na žalbu. Kada vam odluče o zahtjevu za civilno služenje, nemate pravo žalbe. Jedina vam je opcija obraćanje viskom upravnom sudu a to onda može biti odvraćajuće za mnoge jer znači angažiranje odvjetnika i raspolaganje određenim sredstvima. Nemati mogućnost žalbe je itekako problematično", upozorava Tena Šimonović Einwalter.
Ne pokazuje se dovoljno odgovornosti
Pučka pravobraniteljica primijetila je kako se u javnoj raspravi o ponovnom uvođenju vojnog roka ne pokazuje dovoljno odgovornosti.
"Nedostaje u Hrvatskom saboru već dulje vrijeme više slušanja i više razumijevanje uloge neovisnih institucija, pa I ove kojoj sam na čelu. Bilo mi je nevjerojatno čuti u raspravi da se zalažem za rušenje zakona, što nikad nisam rekla. Da navodim da su protuustavne stvari za koje nikad nisam rekla da su protuustavne", ističe Šimonović Einwalter.
Pučka pravobraniteljica odgovorila je i HDZ-ovom zastupniku Josipu Đakiću koji je na sjednici Odbora problematizirao njezino sudjelovanje u raspravi kao i primjedbe na tekst zakona. Dobro da još niste rekli da trebamo i zastavu staviti onima koji žele služiti, pa da bude i šarena zastava u zakonu za one koji ne vole hrvatsku zastavu – dobacio je Đakić pučkoj pravobraniteljici na sjednici Odbora za obranu, a na njeno pitanje “Na koju šarenu zastavu ste mislili”, odgovorio je: “Znate Vi koju”."
Šimonović Einwalter kaže: "Ne mislim da je o tako važnom pitanju kakvo je promjena modela služenja vojnog roka – potrebno trivijalizirati raspravu. Dužnost je Hrvatskog sabora i saborskog odbora provesti ozbiljnu raspravu, temeljenu na argumentima I pravu. A ovdje vidimo pojavu koja je, nažalost, dosta česta – rasprava koja je populistička, nepotrebno polarizirajuća, gdje se ne uvažava uloga institucije pučkog pravobranitelja. Ne, ja nisam oporba, nisam političarka, ne lovim glasova ali po prirodi stvari uloga institucije pučke pravobraniteljice kao neovisne institucije je ukazivati na probleme, i nuditi rješenja. Cilj je da imamo što jasnije zakone kako ne bi bilo izazova u provedbi I potrebe naknadne promjene zakona. To je ozbiljna stvar, a ne ovaj polarizirajući narativ oko teme koja uopće nije bila predmet rasprave. Uostalom, svoditi sve na ili ste ovo ili ste ono, kao da ne možemo imati ljude koje cijene i vole hrvatsku zastavu i cijene i vole zastavu duginih boja? U čemu je tu problem?", zapitala se pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u razgovoru na N1.
