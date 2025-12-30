Kamenjecki: Putin govori da želi uspješnu Ukrajinu. Hitler je isto tako želio uspješnu Poljsku

Kamenjecki također ističe: "Još jedan detalj koji je tu iskorišten je da je ministarstvo obrane Ruske Federacije prvo informiralo da je u novgorodskoj oblasti, gdje se nalazi rezidencija, bilo oboreno 18 dronova. Međutim, kad je to došlo do Lavrova, onda se taj broj povećao do 91", ističe Kamenjecki nekonzistencije u ruskim izjavama. Dodaje: "Nema nikakvih video ni foto dokaza da se nešto dogodilo. Ja stvarno mislim da je ovaj stav vezan uz situaciju kad sada treba izvući neki razlog zašto oni ne bi pristali na plan koji je sada usuglašen između Ukrajine i SAD-a."