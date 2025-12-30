PROFESOR IZ KIJEVA ZA N1
Kamenjecki: Putin govori da želi uspješnu Ukrajinu. Hitler je isto tako želio uspješnu Poljsku
Profesor s Instituta za međunarodne odnose, Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana, a s našom Ninom Kljenak prokomentirao je optužbu Rusije da je Ukrajina dronovima napala Putinovu rezidenciju. Komentirao je i odnose Trumpa s Rusijom i Ukrajinom, nakon posljednjeg sastanka Trumpa i Zelenskom na Floridi.
Podsjećamo, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu da će Rusija preispitati svoj stav u mirovnim pregovorima nakon što je optužila Ukrajinu za napad na jednu od ruskih predsjedničkih rezidencija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je optužba o napadu na Putinovu rezidenciju laž, dodajući da Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu.
Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose, komentirao je optužbe koje stižu iz Kremlja: "Stav Ukrajine je da nije bilo napada na tu rezidenciju. Druga stvar je što nema smisla napadati tu rezidenciju kad ukrajinski dronovi, koji imaju daleko manji domet nego ruski, moraju ako idu prema toj rezidenciji, iz bilo koje točke Ukrajine, proći iznad teritorija koji su izvanredno dobro zaštićeni protuzračnim sredstvima, jer spadaju u strateške raketne snage Rusije."
Kamenjecki također ističe: "Još jedan detalj koji je tu iskorišten je da je ministarstvo obrane Ruske Federacije prvo informiralo da je u novgorodskoj oblasti, gdje se nalazi rezidencija, bilo oboreno 18 dronova. Međutim, kad je to došlo do Lavrova, onda se taj broj povećao do 91", ističe Kamenjecki nekonzistencije u ruskim izjavama. Dodaje: "Nema nikakvih video ni foto dokaza da se nešto dogodilo. Ja stvarno mislim da je ovaj stav vezan uz situaciju kad sada treba izvući neki razlog zašto oni ne bi pristali na plan koji je sada usuglašen između Ukrajine i SAD-a."
Rusiji treba razlog za odbijanje mirovnog plana
"Rusima treba neki razlog, prije su koristili legitimitet Zelenskog, a kako se ne mogu stalno pozivati na jedno te isto, sad su izvukli ovu ideju za napad na rezidenciju. A to što oni nakon toga napadnu Ukrajinu, Kijev i to za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika? I prije ove informacije mi ni sekundu nismo sumnjali da će za Novu godinu biti opet udari - raketama, dronovima - to Rusija radi svaku godinu."
O odnosu Trumpa i Putina
Podsjećamo, također, Trump je rekao da ga je Putin obavijestio kako je Ukrajina pokušala napasti njegovu rezidenciju na sjeveru Rusije. "Ne sviđa mi se to. To nije dobro", rekao je Trump novinarima, odgovarajući na pitanje je li zabrinut da bi se to moglo odraziti na njegova nastojanja da dogovori mir: "Doznao sam za to danas od predsjednika Putina. Bio sam jako ljutit zbog toga."
Kamenjecki komentira Trumpove riječi: "Vjerojatno se radi o nekoj igri, možda se radi o nekom planu Trumpa što se tiče natezanja s Kinom, gdje bi Rusija odigrala prema mišljenju Trumpa neku ulogu - zato treba pridobiti Putina, i zato se on navodno slaže s njegovim idejama."
"Ja bih htio reći da u Ukrajini ova politika koju vodi Trump, a koju on na engleski zove peace deal, u Ukrajini fonetski vrlo sliči na jedan izraz koji nije iz akademskog rječnika, a koji označava - obećanje bez veze, brbljanje gluposti."
Dakle, Kamenjecki tumači, Trumpov peace deal se u Ukrajini može shvatiti kao brbljanje, on neselektivno prenosi Putinove poruke i to je: "jedna karakteristika toga što on stalno radi - on prenosi kao da prihvaća to kad Putin govori da želi uspješnu Ukrajinu. Hitler je isto tako želio uspješnu Čehoslovačku, uspješnu Poljsku, Francusku, na kraju krajeva, i Kina sad vjerojatno želi uspješan Tajvan."
"Govoriti o udarima dronova po Rusiji, uspoređivati s tim što Rusija radi u Ukrajini, s aneksijom i ovim ratom, i predstavljati to da stvarno želi uspješnu Ukrajinu, to stvarno treba biti neselektivan."
"Ne smijete prilaziti pregovorima s Rusima ako ne znate najsitnije detalje"
Zaključio je o Trumpu: "Nekakva žalba Putina Trumpu da Ukrajinci uzvraćaju ili napadaju odmah izaziva takvu reakciju, stvarno nešto kod tog čovjeka, neka ideja u njegovoj glavi ne može se poklopiti zajedno s tim tko je kriv, a tko dužan", kaže Kamenjecki, dok Trump ukrajinske žrtve i svakodnevne napade na Ukrajinu, izgleda, ne uzima u obzir.
Također, Kamenjecki smatra da Trumpov pristup sastancima ne djeluje dovoljno ozbiljno, pogotovo kad su u pitanju pregovori s Putinom, te da nije Trump nije dovoljno pripremljen: "Rusi vole držati predavanja iz povijesti, iz nekih sitnica, onda izvuku čitavu teoriju, i čovjek koji ne zna detalje i kraj njega nema nikoga tko bi rekao stvarnu situaciju, onda će se naći u poziciji gdje se mora složiti. O tome je govorio još davno jedan čuveni stručnjak za međunarodne odnose i političar Henry Kissinger, koji je govorio da ne smijete prilaziti pregovorima s Rusima ako ne znate najsitnije detalje."
