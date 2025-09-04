Suci bliski Radovanu Dobroniću mogući novi kandidati za predsjednika Vrhovnog suda?

Nacional doznaje da se među potencijalnim kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda spominju Darko Milković, Željko Pajalić, Gordana Jalšovečki i Zdenko Konjić
Pravosudni izvori otkrili su Nacionalu da su kolege s Vrhovnog suda na kandidaturu za tu funkciju nagovarale Darka Milkovića, predsjednika DSV-a, ali i jednog od sudaca Vrhovnog suda.
Kao mogući kandidat za tu funkciju spominje se i Željko Pajalić, bliski suradnik bivšeg predsjednika Radovana Dobronića. Pajalić je u Dobronićevu mandatu ostao i glasnogovornik Vrhovnog suda.
Kao legitimna kandidatkinja s čijim se imenom također spekuliralo u pravosudnim krugovima, spominje se i privremena predsjednica Vrhovnog suda Gordana Jalšovečki. U nju je i pokojni predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, prema izravnim saznanjima Nacionala, imao veliko povjerenje pa ju je zato i imenovao svojom zamjenicom. A sada, silom prilika, Gordana Jalšovečki privremeno obnaša i Dobronićevu nekadašnju dužnost.
Napokon, tvrdi se da bi se u tu predizbornu kampanju mogao uključiti i Zdenko Konjić, koji je na Dobronićev nagovor pristao privremeno napustiti Vrhovni sud te je sa statusom vrhovnog suca postao predsjednik Županijskog suda u Zagrebu. Osim što je Zdenko Konjić nastavio savjetodavno blisko surađivati s Dobronićem i kad je otišao s Vrhovnog suda u susjednu zgradu na Zrinjevcu, u njegovoj su se nadležnosti i pod njegovim nadzorom kao predsjednika zagrebačkog Županijskog suda, našli i općinski sudovi u Zagrebu.
No svi spomenuti mogući kandidati s Vrhovnog suda teško će se odvažiti odazvati javnom pozivu Državnog sudbenog vijeća bez miga s Pantovčaka, piše Nacional.
