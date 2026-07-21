Karlovačka oporba oštro osudila rušenje lipa i privođenje dvije građanke: "Simbol represije..."

Pokazalo se, dodala je, da glasovi građana i struke vladajućem HDZ-u ne znače ama baš ništa... Umjesto dijaloga i dogovora dogodila se represija i uništavanje urbanog zelenila. Dogodilo se i to da su lažna obećanja otkrivena- gradonačelnik je tvrdio da će se lipe, zasađene 1979. na 400. rođendan Karlovca izmjestiti. Ostavili su samo jednu lipu. Srušili gotovo 40", rekla je Planinac te najavila da će tražiti odgovornost gradonačelnika.