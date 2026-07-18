Hajdaš Dončić: Treba promijeniti postojeći politički i gospodarski model

Hajdaš Dončić smatra da potpore i poticaji trebaju biti usmjereni prema jasno definiranim ciljevima, a Vladu je prozvao zbog izostanka odlučnije politike prema poljoprivredi, tržišnom natjecanju i rastu cijena. "Kod nas postoji energija i postoji politička volja za promjenama koja će prvo stavljati interese hrvatskih građana, a tek onda osoba koje su ovdje došle da zarade više nego što zarađuju u svojim matičnim zemljama", rekao je.