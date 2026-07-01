Bačić: Cilj nam je do kraja desetljeća izgraditi 20 tisuća novih stambenih jedinica

"Nastavljamo provoditi politiku priuštivog stanovanja na području Karlovačke županije gdje već gradimo jednu višestambenu zgradu s 50 stanova u Karlovcu, a planirana je i izgradnja zgrada u općinama Lasinja, Kamanje, Vojnić, Krnjak i Cetingrad. Cilj nam je do kraja desetljeća izgraditi 20 tisuća novih stambenih jedinica diljem Hrvatske“, rekao je Bačić.