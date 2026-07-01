ministar graditeljstva
Bačić: Cilj nam je do kraja desetljeća izgraditi 20 tisuća novih stambenih jedinica
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dodijelio je u srijedu u Karlovcu ugovore o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture vrijednosti 4,2 milijuna eura.
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Riječ je o ukupnoj novčanoj vrijednosti četiri ugovora potpisana s gradovima Karlovcem i Slunjom te općinama Tounj i Vojnić.
Novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program "Konkretnost i kohezija" i ukupno se tako sufinanciraju 72 projekta vrijednosti 131 milijuna eura.
Ministar Bačić je objasnio da je to dio šire politike dekarbonizacije i prilagodbe klimatskim promjenama i da će se posaditi 84.000 stabala i grmova.
"Ti projekti obuhvaćaju 330 hektara građevinskog zemljišta, i uz ta područja živi svaki deseti stanovnik Hrvatske. Ti projekti značajno će pridonijeti kvaliteti života i ljepšem izgledu naših gradova, jer zelena urbana infrastruktura predstavlja pluća gradova, donosi čišći zrak i pomaže Hrvatskoj da ostvari cilj klimatske neutralnosti do 2050.“, rekao je Bačić.
Osim toga, s Gradom Slunjem je potpisan sporazum o izgradnji višestambene zgrade s 20 stanova u okviru programa međuresorne suradnje.
"Nastavljamo provoditi politiku priuštivog stanovanja na području Karlovačke županije gdje već gradimo jednu višestambenu zgradu s 50 stanova u Karlovcu, a planirana je i izgradnja zgrada u općinama Lasinja, Kamanje, Vojnić, Krnjak i Cetingrad. Cilj nam je do kraja desetljeća izgraditi 20 tisuća novih stambenih jedinica diljem Hrvatske“, rekao je Bačić.
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