Kekin prozvala Madžara zbog pregleda djece sportaša: "Želi si priskrbiti milijunsku zaradu"

"Ovo što se Plenkoviću sad događa prije svega pokazuje, jer vidimo da se događaju potresi i unutar koalicije i pobune, ali i da njegovi vlastiti lokalni dužnosnici izjavljuju da imaju problem s idejom da se upravo kod njih rješava otpad koji je dovezan u Liku. Vidimo da snaga Andreja Plenkovića kopni i ja vjerujem da će se to vidjeti i na aktualcu", poručila je.