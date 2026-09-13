"PLENKOVIĆEVA SNAGA KOPNI"
Kekin prozvala Madžara zbog pregleda djece sportaša: "Želi si priskrbiti milijunsku zaradu"
Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin poručila je kako je Ministarstvo zdravstva uvelo novi reket za sve roditelje čija se djeca bave sportom i moraju plaćati obavezni opsežni liječnički pregled te traži reviziju Pravilnika u kojem je sudjelovao i jedan od privatnih pružitelja usluga Tomislav Madžar.
Prema pravilniku koji je donesen ove godine sva djeca koja treniraju bilo koji sport u bilo kojem klubu koji nije šah, biljar, golf i kuglanje moraju jednom godišnje obaviti opsežan liječnički pregled rekla je Kekin u nedjelju na konferenciji za novinare. Dodala je da taj pregled uključuje EKG, spirometriju, vađenje krvi, jetrene probe, kontrolu bubrega, glukoze, urina, bez obzira na dob djeteta, sport kojim se bavi i koji je intenzitet njegove aktivnosti i kakav je stvarni zdravstveni rizik.
"Takav pregled roditelje košta 70 do 90 eura po djetetu. Država ga je propisala kao obavezan. Istodobno, država nije osigurala da djeca mogu obaviti pregled u javnom sustavu, niti da njegov trošak pokriva HZZO. Javni sustav nema kapaciteta da bi obavio tako opsežne pretrage za tako velik broj djece, pa treba pogledati kome to koristi", istaknula je.
"Madžar ima privatnu kliniku za ove preglede"
"U radnoj skupini koja je izradila ovaj pravilnik sjedio je Tomislav Madžar. Možda ga pamtite radi torbe koju je svojedobno nosio bivšoj predsjednici u kampanji, ali on inače ima privatnu polikliniku koja se zove "Vaš pregled" i on je jedan od većih privatnih pružatelja upravo ovakvih pregleda", tvrdi Kekin.
Da ironija bude veća, nastavila je, taj isti Madžar sudjeluje i u javnom savjetovanju Pravilnika kojeg je sam stvarao i tamo sugerira da bi, s obzirom na skupoću pretraga, bilo dobro kad bi HZZO to preuzeo na sebe i na taj način, tvrdi Kekin, sebi priskrbi godišnji ugovor i garanciju za milijunsku zaradu.
Reket za roditelje
"To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo od Ministarstva zdravstva hitnu reviziju Pravilnika i da pregledi budu prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima", rekla je Kekin. Dodala je da niz europskih zemalja radi opsežne preglede samo kad postoji medicinska indikacija ili kod sportaša koji su izloženi zaista velikom opterećenju. Za većinu djece, kaže, to nije slučaj.
"To je razina tjelesne aktivnosti koje su prijašnje generacije imale ispred zgrade ili dok su igrale "gumi gumi", poručila je Kekin.
Saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić rekao je da je, u kontekstu narušenog fizičkog i mentalnog zdravlja, isključenosti i svih mogućih socijalnih problema, teško zamisliti bolji odgovor od bavljenja sportom.
"Što bi bilo prirodnije nego da država omogućuje, potiče i ohrabruje, da ukloni sve prepreke i usmjeri mlade ljude prema sportu. To je gotovo ogledni primjer onoga čemu nam javno zdravstvo treba služiti i čemu nam je, nota bene, nekad ranije stvarno služilo", poručio je Bakić.
"Snaga Andreja Plenkovića kopni"
Kekin je komentirala i gospićki otpad i prijedlog vlade da se dio neopasnog otpada zbrine u dvije cementare u Hrvatskoj.
"Ovo što se Plenkoviću sad događa prije svega pokazuje, jer vidimo da se događaju potresi i unutar koalicije i pobune, ali i da njegovi vlastiti lokalni dužnosnici izjavljuju da imaju problem s idejom da se upravo kod njih rješava otpad koji je dovezan u Liku. Vidimo da snaga Andreja Plenkovića kopni i ja vjerujem da će se to vidjeti i na aktualcu", poručila je.
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