Kim Jong Un odlikovao "herojske" vojnike povratnike s ruskog bojišta

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un pohvalio je "herojske" vojnike svoje zemlje koji su se borili za Rusiju u ratu protiv Ukrajine i na ceremoniji odlikovao vojnike koji su se vratili te zagrljajima tješio djecu poginulih, izvijestili su u petak državni mediji.

"Borbene aktivnosti prekomorskih operativnih snaga... bez žaljenja su dokazale moć herojske (sjevernokorejske) vojske", a "oslobođenje Kurska" dokazalo je "borbeni duh heroja", rekao je Kim u govoru koji je citirala sjevernokorejska novinska agencija KCNA.

Ispred spomen-zida na kojem su navedeni poginuli, Kim je grlio uplakanu djecu palih vojnika, a jedno je dijete obavilo ruke oko sjevernokorejskog vođe.

Zajedno s vojnim generalima, Kim je prisustvovao i koncertu za vojnike koji su se vratili iz Rusije, kao i banketu na kojem su bili ožalošćeni članovi obitelji, izvijestila je KCNA.

Kim je u ovoj najnovijoj počasti svojim vojnicima pohvalio tu inozemnu misiju kao "pobjednički završetak", izvijestila je agencija, premda nije jasno znači li to povlačenje trupa te zemlje iz Rusije.

Oko 600 sjevernokorejskih vojnika poginulo je boreći se za Rusiju protiv Ukrajine, od ukupno njih 15.000, priopćili su južnokorejski zastupnici u travnju, pozivajući se na obavještajnu agenciju te zemlje.

Južnokorejska obavještajna služba vjeruje da Sjeverna Koreja planira još jedno takvo raspoređivanje.

Državna televizija emitirala je u petak snimku na kojoj se, kako tvrdi, sjevernokorejski vojnici bore za Rusiju u Kursku, regiju koja graniči sa sjeveroistočnom Ukrajinom. Videosnimka navodi imena, dob vojnika i način pogibije i nije datirana.