Klauški: Odnos prema ženama je poražavajući u 21. stoljeću

Tomislav Klauški, kolumnist 24sata, bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao problem femicida u Hrvatskoj i izjavu Ivana Penave koji je rekao da je lijeva agenda pokazala što može te da ulaganje u nekakve mehanizme neće riješiti ove zločine.
"Mi imamo klimu u kojoj se žene imaju pravo osjećati ugroženima u svojoj kući, u društvu, na radnom mjestu...Činjenica da mi danas govorimo o femicidu s jedne strane je šokantna, a s druge strane je dobro da je u javnosti to postala tema i pitanje oko kojeg se može dići rasprava.
To Penavu vjerojatno smeta. On misli da je ta rasprava nešto što doprinosi femicidu... Mislim da ni on sam nije razumio što želi točno reći. Odnos prema ženama je poražavajući u 21. stoljeću", kaže Klauški.
"Mi smo imali situaciju s Plenkovićem koji je pri početku svog mandata bio na prvim linijama Istanbulske konvencije, figurirao kao osoba koja će biti prijatelj i saveznik udrugama i ženama, a sada kada je ušao u koaliciju s Penavom događaju se stvari da se smanjuju sredstva iz proračuna. Šalje se poruka da država diže ruke od toga", rekao je Klauški.
Osvrnuo se i na podatak da se puno medicinskih sestara i ginekologa poziva na priziv savjesti.
"Mislim da sestre i doktori koji imaju priziv savjesti ne bi trebali raditi u javnom zdravstvu. Prava pacijenta su naprosto ispred prava osobe koja bi trebala pružiti neku uslugu na koju svaki građanin ima ustavno pravo", smatra Klauški.
Osvrnuo se i na umirovljenog kardinala Vinka Puljića koji se usprotivio odluci Zagreba da preimenuje četiri ulice koje su nazvane po osobama povezanima s NDH, a stranku Možemo nazvao "rigidno lijevom i projugoslavenskom".
"Ne očekujem reakciju Katoličke crkve. Imamo poražavajuću činjenicu da jedino biskup Uzinić u Rijeci bude jedini glas koji prihvaća nove trendove. Crkva je pokazala tradicionalnu nesklonost razumijevanja prema žrtvama ako se one ne uklapaju u njihov ideološki sklop", zaključio je Klauški.
