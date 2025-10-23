Klauški: Odnos prema ženama je poražavajući u 21. stoljeću

"Mi smo imali situaciju s Plenkovićem koji je pri početku svog mandata bio na prvim linijama Istanbulske konvencije, figurirao kao osoba koja će biti prijatelj i saveznik udrugama i ženama, a sada kada je ušao u koaliciju s Penavom događaju se stvari da se smanjuju sredstva iz proračuna. Šalje se poruka da država diže ruke od toga", rekao je Klauški.