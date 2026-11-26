Tlo se pomiče
Drama u zagrebačkom naselju: Klizište se širi iz sata u sat, stanari strahuju od urušavanja kuća
Velika rupa koja se otvorila u zagrebačkom naselju Bijenik alarmirala je jučer stanare koji se boje da će im otklizati i urušiti se njihove nekretnine. Najdramatičnije je, čini se, kod kućnog broja 16 gdje se kuća vidljivo nagnula, a zemljište oko nje raspuklo te se urušava prema nižim dijelovima padine
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U Podfušćaku nalazi se kuća Igora Arlovića, do čijeg je dvorišta odron već stigao. Ograda je probijena, zemlja koja se spustila prema njegovu domu uzrokovala je podizanje poda u njegovu dnevnom boravku, piše Maja Kožić, novinarka Jutarnjeg lista.
"Sinoć sam snimio ogradu oko deset sati navečer gdje se nije vidjelo toliko veliko oštećenje. Ali danas oko pet ujutro kada sam išao pogledati vidio sam da se ograda već pomaknula za dva do tri centimetra. To je iznimno puno jer mi ne govorimo o pomicanju od dva do tri centimetra dnevno, nego o pomicanju od dva do tri centimetra u razmaku od samo nekoliko sati", objašnjava.
Problemi od proljeća 2025. godine
Promjene na terenu stanari Bijenika prate već mjesecima. Prema njihovim tvrdnjama, problemi su počeli još početkom 2025. godine, nakon nekontroliranog istjecanja vode iz gradske vodovodne cijevi. Stanari Gojković s kućnog broja 16 prve su ozbiljnije promjene primijetili tijekom proljeća 2025. godine, kada se kuća počela tresti, a pojavili su se i drugi znakovi pomicanja tla.
Iako je riječ o objektu koji je imao uporabnu dozvolu, od ožujka je pomicanje, govore stanovnici Bijenika, postalo izraženije.
Teren su tada, kažu stanari, obilazili predstavnici Grada Zagreba te su s njima razgovarali o privremenim mjerama i pripremi dokumentacije za sanaciju. Uslijedila su ispitivanja terena i privremene mjere kojima se nastojalo rasteretiti zemljište od oborinskih voda i spriječiti njegovo dodatno natapanje, dok se istodobno pripremala projektna dokumentacija za sanaciju klizišta. Stanari su tada dobili informaciju da kuću na broju 16 treba iseliti.
Upravo se oko tih privremenih mjera i odgovornosti za njihovo održavanje sada lome odnosi stanara i nadležnih. Nakon što su mjesecima pratili postupak sanacije i vjerovali da će Grad Zagreb riješiti problem klizišta, stanarima se, kaže Arlović, sada poručuje da je riječ o privatnom zemljištu te da su sami odgovorni za oštećenje zaštitnih cijevi i folija postavljenih kao preventivna mjera.
Grad Zagreb ponudio im je smještaj u hostelu, no stanari, tvrdi Arlović, i dalje nemaju konkretne upute o tome koliko hitno trebaju napustiti domove, što ponijeti sa sobom ni mogu li se, ako se stanje stabilizira, vratiti.
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