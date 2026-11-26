"Sinoć sam snimio ogradu oko deset sati navečer gdje se nije vidjelo toliko veliko oštećenje. Ali danas oko pet ujutro kada sam išao pogledati vidio sam da se ograda već pomaknula za dva do tri centimetra. To je iznimno puno jer mi ne govorimo o pomicanju od dva do tri centimetra dnevno, nego o pomicanju od dva do tri centimetra u razmaku od samo nekoliko sati", objašnjava.