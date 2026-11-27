Worldometer
BiH pred demografskom katastrofom: Statističari prognoziraju drastičan pad broja stanovnika
Državljani Bosne i Hercegovine nastavljaju napuštati svoju zemlju a samo u ovoj godini prebivalište u BiH odjavilo je njih više od 1600 pri čemu je pojedinačno najveća skupina onih koji su učinili radi preseljenja u Hrvatsku, podaci su koje je u petak objavila Agencija za identifikacijska dokumenta BiH.
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Sistematizirani podaci prikupljeni od početka godine zaključno s listopadom pokazuju kako je prebivalište u BiH odjavilo 1680 osoba. Pri tom je njih 531 odnosno 31,5 posto kao razlog navelo trajni odlazak u Hrvatsku.
Druga država novog početka po broju odjavljenih je Austrija u koju se iz BiH odlučilo preseliti 400 osoba a slijedi Slovenija u koju su odselile 324 osobe te Srbija u koju je ove godine otišlo živjeti 246 odjavljenih.
Naredna na popisu je Crna Gora u koju je trajno odselilo 90 državljana BiH dok se za Njemačku odlučio njih 31 a za Nizozemsku 20. Slijedi desetak država s manje od deset iseljenih.
Najveći val selidbe iz BiH u Hrvatsku zabilježen je tijekom proljeća a sličan je broj muškaraca i žena koji su se odlučili odjaviti prebivalište u BiH. U ukupnom broju odjavljenih osoba dominiraju muškarci s udjelom od 55 posto. Iz Agencije za osobna dokumenta ističu kako je riječ o zabrinjavajućim podacima jer potvrđuju trend nastavka odljeva stanovništva iz zemlje.
"Ovi podaci nisu samo statistika. Iza svake brojke nalazi se čovjek, obitelji, planovi i odluka da se budućnost potraži negdje drugdje", upozorili su.
Koliko točno stanovnika BiH ima danas i dalje je nepoznanica jer je posljednji popis stanovništva proveden još 2013. godine a od tada nije bilo političke suglasnosti za provedbu novog.
Prema popisu iz 2013. godine u toj je zemlji živjelo nešto više od 3,5 milijuna stanovnika a Agencija za statistiku BiH početkom godine objavila je procjenu po kojoj je tada u zemlji živjelo nešto manje od 3,4 milijuna stanovnika no demografi te brojke uzimaju s rezervom jer nema realne evidencije o broju iseljenih.
Statistički portal Worldometer, pozivajući se na podatke dostupne na temelju procjena Ujedinjenih naroda, navodi kako na 27. studenog broj stanovnika u BiH iznosi tri milijuna i 105.853 uz očekivanje daljeg smanjenja.
Prognoza je da će do 2030. ta brojka spasti na tek nešto više od tri milijuna a da će 2050. u BiH živjeti tek nešto više od 2,4 milijuna stanovnika.
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