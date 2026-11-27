Najveći val selidbe iz BiH u Hrvatsku zabilježen je tijekom proljeća a sličan je broj muškaraca i žena koji su se odlučili odjaviti prebivalište u BiH. U ukupnom broju odjavljenih osoba dominiraju muškarci s udjelom od 55 posto. Iz Agencije za osobna dokumenta ističu kako je riječ o zabrinjavajućim podacima jer potvrđuju trend nastavka odljeva stanovništva iz zemlje.