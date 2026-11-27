N1 Srbija

Akademik i redoviti profesor Kemijskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu Radomir Saičić bit će kandidat studentskog pokreta na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji, priopćeno je danas. Izbori za predsjednika Republike održat će se u nedjelju, 27. prosinca, nakon što ih je u četvrtak raspisao predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić.

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Saičić je aktualni zastupnik u Narodnoj skupštini Studentske liste, pokreta koji je odnio pobjedu na izvanrednim parlamentarnim izborima održanima 25. listopada.

Bio je jedan od 14 osnivača grupe građana "Studentska lista – Studenti pobjeđuju". U 15. saziv Skupštine Srbije ušao je kao 91. kandidat na listi, a zastupnički mandat mu je službeno potvrđen 17. studenog, piše N1 Srbija.

Podsjetimo, raspisivanje predsjedničkih izbora uslijedilo je nakon velikih političkih promjena u Srbiji tijekom jeseni.

Dosadašnji predsjednik Aleksandar Vučić podnio je ostavku na tu dužnost 27. rujna kako bi se mogao kandidirati za zastupnika na izvanrednim parlamentarnim izborima.

Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke te je izbore u listopadu izgubila, a Vučić danas u parlamentu obnaša dužnost zastupnika i šefa zastupničkog kluba "Srbija pobjeđuje".

Do izbora novog šefa države, dužnost vršitelja dužnosti predsjednika Republike obavlja predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić.