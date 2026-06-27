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NA SEDAM lokacija

Kod Draganića pronađeno 270 bačvi ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari

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Hina
|
27. lip. 2026. 13:05
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Sanjin Strukic/PIXSELL

Na sedam lokacija u općini Draganić policija je pretragom terena pronašla 270 bačvi volumena 120 litara koje su ispunjene nepoznatom sluzavom tvari, svaka je težine 150 kilograma, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima, priopćila je u subotu Policijska uprava karlovačka.

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Policija je dojavu o više pronađenih bačvi na više lokacija u šumskom predjelu zaprimila prethodnog dana, a očevidom i prikupljanjem informacija je utvrđeno da ih je u neutvrđenom razdoblju odbacio nepoznati počinitelj.

Očevidu je prisustvovala inspektorica Državnog inspektorata Republike Hrvatske koja je lokalnoj samoupravi naložila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi.

"U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja, kriminalističko istraživanje se nastavlja, a o svemu utvrđenom će nadležno državno odvjetništvo biti upoznato s odgovarajućim pismenom", poručila je policija.

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