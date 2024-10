Kosor pozvala predsjedničke kandidate da ne idu Vukovar: “Neka ne koriste Kolonu sjećanja”

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u N1 Studiju uživo kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je razgovarala o misiji NSATU i dolasku čovjeka NATO-a u Sabor, predsjedničkim izborima i ostalim aktualnostima.

Zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge danas će dati informaciju o misiji NSATU na sjednici saborskog Odbora za vanjsku politiku i Izaslanstva Sabora pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Na to se osvrnula i Jadranka Kosor: “Neki zastupnici smatraju, a to je dobar stav, da bi trebalo braniti Ustav Republike Hrvatske odnosno poziciju Parlamenta, kako je to zamislio Ustav Republike Hrvatske. Imamo prvi puta situaciju da je neka odluka, koja je morala proći kroz Hrvatski sabor i dobiti potporu zastupnika, prošla matični Odbor, plenarnu sjednicu i što se tiče Hrvatskog sabora to je kraj. Kada je zaključena rasprava predstoji samo glasanje, ovo je prvi puta da se rasprava preotvara i to tako da predstavnik NATO-a dolazi ponovno tumačiti zastupnicima Hrvatskog sabora i zapravo ih patronizirati da odustanu od svoje prvotne odluke. Zastupnike Hrvatskog sabora koji nisu bili za to treba uvjeriti da glasaju i to na zahtjev predsjednika Vlade.

Drugi čovjek NATO-a dolazi pred saborski Odbor: “Ma da dođe Sveti Petar, ne mijenjamo stav”

“Preporučujem političarima da pročitaju Ustav”

Kosor je odgovorila na pitanje hoće li vladajući ponovno zatražiti plenarnu sjednicu: “To bi bio apsolutni presedan, to poslovnički nije moguće. Zato sam ponijela Ustav i preporučujem mnogim političarima da ga pročitaju jer niti su ga pročitali, a ako jesu ništa nisu zapamtili. Netko tko se bavi politikom mora znati Ustav napamet”, navela je i pročitala članak Ustava Republike Hrvatske.

Plenković: Ako se narod ne prosvijetli, postoji rizik da će izabrati Milanovića

“Predsjednik Vlade je izjavio ako se narod ne prosvijetili i glasa ponovno za istog predsjednika, koji se usprotivio ovoj misiji, da ćemo imati tunguziju. Svrha je doći ponovno u Hrvatski sabor i da netko izvan Hrvatske dolazi, što je presedan jer nema što netko dolaziti izvan Hrvatske u Sabor i tumačiti zastupnicima kako trebaju glasati. To mi se čini kao patroniziranje Hrvatskog sabora”, dodala je Kosor.

Bivša premijerka ponovila je da ne vidi svrhu da netko iz međunarodne organizacije dolazi nešto tumačiti u Sabor: “Kao da su tupavi. Hrvatski birači su izabrali svoje predstavnike, neki su u opoziciji, neki su na vlasti. Predsjednik Vlade je na vlasti zahvaljujući zastupnicima koji su bili u opoziciji i žestoko kritizirali vlast i HDZ, a kada su

dobili mandate, prevarili su birače, ušli u koaliciju da bi Andrej Plenković mogao biti predsjednik Vlade. To se može napraviti, birače se može prevariti, ali zastupnike se ne može patronizirati.”

“Primorac slabašno napada Milanovića”

“Ničega ne bi bilo da su se predsjednik Vlade i predsjednik Republike sastali na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnosti i sjednici Vijeća za obranu. Zoran Milanović je zvao na tu sjednicu, a tamo bi se morali dogovoriti, a ako se tamo ne bi dogovorili onda bi to bio skandal više razine. Da su se ispunjavale obveze prema ustavnom viđenju vođenja države do ovoga ne bi došlo. Ovo više odgovara Plenkoviću uoči predsjedničkih izbora”, pojasnila je Kosor.

Plenković: Milanović laže, vodi nas pod ruske skute

Osvrnula se i na retoriku Zorana Milanovića: “Predsjednik je shvatio da je u pretkampanji i promijenio je retoriku, način na koji govori, bira mjesta na kojim će govoriti, smatra da je dovoljno rekao, djeluje državnički. U ovoj pretkampanji će davati do znanja da je on vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Na neki način se povukao i čeka početak kampanje.”

Kosor je odgovorila na pitanje što Plenković želi postići raspravom o misiji NSATU i inzistiranjem na tezi da Milanovića financiraju Rusi: “To sve gura iz vidokruga neke afere koje se polako počinju vući oko kandidata, koji jučer ponavlja da je nadstranački, mislim da ne razumije i ako želi homogenizirati HDZ-ove birače mora početi govoriti da je kandidat HDZ-a i zašto je kandidat HDZ-a.”

“Dragan Primorac pokazuje slabosti u pretkampanji, nedovoljno razumije politiku, tim diskursom da će on sve pomiriti idealizira funkciju predsjednika. Govori da je sada loše, ali za to ne može biti kriv predsjednik koji nema tu funkciju, za to su odgovorne Vlade, a on tvrdi da će sve procvjetati ako on dobije mandat. Slabašno parira i napada Zorana Milanovića”, dodala je Kosor.

Puhovski o misiji NSATU: Izmišljen je povod za sukob

“Plenković je ljut na novinare, narod…”

“Plenković dobro razumije da bi Primorac mogao izgubiti izbore i veliki dio njegove opipljive nervoze proizlazi iz toga. On je preuzeo pressice na kojima ide od jedne teme do druge, vrlo je ljut, ljut je na novinare i ljut je na narod”, objasnila je bivša premijerka.

Kosor je komentirala i ovogodišnju Kolonu sjećanja u Vukovaru: “Apeliram, u najboljoj namjeri, da predsjednički kandidati, uključujući i Zorana Milanovića, ne idu u Kolonu, neka idu prije. Neka ne koriste Kolonu sjećanja, koja mora ostati Kolona sjećanja na žrtve Vukovara, hrabre hrvatske branitelje i neka puste građane i Vukovarce da na miru šetaju tom Kolonom.”

