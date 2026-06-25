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Japan i SAD

Nije samo Venezuela: Snažni potresi pogodili i druge dijelove svijeta

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N1 Info
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25. lip. 2026. 08:35
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Japan
Kyodo/via REUTERS

U protekla 24 sata potresi nisu pogodili samo Venezuelu, iako nijedna druga zemlja nije pretrpjela razaranja usporediva s onima u toj južnoameričkoj državi.

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Japan

Snažan potres magnitude 7,2 pogodio je područje uz sjevernu obalu Japana. Japanska meteorološka agencija prvotno je izvijestila da je magnituda iznosila 6,9.

Potres je imao žarište na dubini od oko 50 kilometara, a podrhtavanje se osjetilo i u Tokiju, javlja Sky News.

Prema riječima glavnog glasnogovornika japanske vlade Minorua Kihare, zasad nema izvješća o ozlijeđenima niti o materijalnoj šteti.

Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je novinarima u Tokiju da vladin krizni stožer u ovom trenutku „na prvo mjesto stavlja zaštitu ljudskih života“.

Ruralno područje SAD-a pogodio najjači potres od 1940. godine

Ruralno područje sjeverne Kalifornije jučer je ujutro pogodio najsnažniji potres od 1940. godine.

Zabilježene su lakše ozljede, no zasad nema izvješća o većoj materijalnoj šteti.

Potres je pogodio područje u okrugu Mendocino, ispunjeno manjim poljoprivrednim mjestima, oko 225 kilometara sjeveroistočno od San Francisca.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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