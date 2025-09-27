Križevci tuže direktora radija i bivšeg gradonačelnika zbog mogućeg pogodovanja

Picig je Hini rekao da je radio preuzeo kad je poslovao s gubitkom. Od preuzimanja društva do danas podigao je plaće zaposlenicima, a to je mogao jedino tako da volontira. Grad je za radijske usluge sve vrijeme plaćao 900-ak eura mjesečno, a taj iznos plaća i danas kad društvo posluje s dobiti.