Za odjeću je kupila bijelu košulju (30 eura), hlače (20 eura) i štikle (30 eura), zadovoljna povoljnim cijenama. Kako bi sve organizirali neki roditelji uzimaju manje gotovinske kredite, dok drugi štede organizirajući proslave kod kuće, no troškovi hrane i dekoracija i tada su značajni. Zlato je nekada bilo uobičajen poklon, no zbog visokih cijena sada prevladava srebro. "Najviše se kupuju narukvice sa sakralnim motivima za 50-70 eura ili ogrlice od 50 do 120 eura. Kumovi često biraju satove za 150-200 eura," kaže riječki zlatar.