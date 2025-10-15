"Prava djeteta nisu samo pravni okvir. Ona danas pred nama stoje kao civilizacijsko pitanje i civilizacijska obaveza. Na kraju dana dijete koje nije viđeno nije ni prepoznato kao budući građanin, a nije prepoznato ni kao sadašnji čovjek", rekao je. Upozorio je i da u našoj zemlji postoje djeca koja "ne pišu pisma svetom Nikoli nego centrima za socijalnu skrb".