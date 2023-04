Letjelica danas poslana na Jupiter. Radonić za N1: “Tamo se može razviti život”

Podijeli :

NASA je imenovala četiri astronauta koji bi 2024. godine trebali obletjeti Mjesec uključujući prvog Afroamerikanca i prvu ženu koji će po prvi puta biti dijelom lunarne misije. U dubukom svemiru trebali bi boraviti 21 dan. Više o tome, u emisiji Tajne svemira Tee Blažević, govorio je astronom i stručnjak za svemirske letove Ante Radonić.

Objasnio je zašto se, nakon Apolla, čekalo čak 50 godina za povratak čovjeka na Mjesec: “NASA je dugo čekala, ali NASA se već davno htjela vratiti na Mjesec. Problem je što ni danas ne postoji novo bolje kemijsko gorivo što znači da i danas trebate jako veliku raketu i da je put na Mjesec i dalje jako skup. Kad šaljete posadu prvi put u novi svemirski brod, to je i dalje probni let, ne možete odmah ići sa spuštanjem na Mjesec. Još nije ni spremna sva tehnika koja je potrebna za spuštanje na Mjesec. Tehnika još nije spremna da bi se mogli spustiti na Mjesec. Nakon Busha starijeg došla je nova administracija koja je odustala od leta na Mjesec, ali nastavili su s poslom izrade ove rakete. U nju su do sada uložili 27 milijardi američkih dolara. Nakon više od 50 godina, NASA nikad nije imala onako velik budžet kao što je imala u vrijeme programa Apollo. Bila je to trka u vrijeme Hladnog rata tko će prvi doći na Mjesec. Onda nije bio problem ulagati. Danas je budžet NASA-e daleko manji. Zato nije bilo moguće pripremiti nešto takvo kroz svih ovih 50 godina, a zadnji put su ljudi bili na Mjesecu u prosincu 1972. godine”, kaže Radonić.

Europska sonda Juice lansirana na Jupiter uspješno se odvojila od rakete Ariane

Ipak, postoji velika sličnost ove misije Artemis II s onom Apollo 8 iz 1968. godine: “Kod Apolla 8 ljudi su prvi put otišli daleko od Zemlje i odmah su napravili let u orbiti kod Mjeseca. Onda je uslijedila proba s Apollom 10 da se pripreme, da bi na kraju išli na spuštanje. Prije spuštanja na Mjesec, u misiji Apollo su imali dva leta oko mjeseca, a između toga još i let sa vježbama u orbiti oko Zemlje. Rekao bih da je Artemis III najranija mogućnost (trenutna misija je Artemis II), a i to je po meni rano. Prvi put sada lete u novom brodu oko Mjeseca i već onda idu na spuštanje, a to će biti riskantno. NASA nije imala novaca da napravi poseban brod za spuštanje na Mjesec. Morate imati novi brod za spuštanje na Mjesec”, kaže stručnjak.

Kad idete na Mjesec, tri su velike komponente. Radonić nabraja: “Velika raketa, brod za let do Mjeseca i orbitu oko Mjeseca, a onda morate imati novi brod za spuštanje na Mjesec i za povratak s površine Mjeseca. NASA je našla najjeftiniju varijantu, da se Starship Elona Muska kojeg on radi za let na Mars iskoristi kao lender za spuštanje samo dvojice astronauta”.

No, Radonić ne vjeruje da je spuštanje na Mjesec moguće tako skoro: “Ja ne vjerujem da će se oni spustiti na Mjesec prije 2026. To će sve pomalo kasniti. Starship tek treba napraviti prvi probni let. Pitanje je hoće li Starship biti spreman ranije. U misiji Artemis II oni će ući u vrlo visoku orbitu, tek će onda otići na putovanje oko Mjeseca koje će trajati 10 dana. Neće se zadržavati u toj orbiti nego će ga samo zaobići”.

Ima više razloga za povratak na Mjesec, a Radonić ističe: “Cilj je sad kad se vrate na Mjesec da ostanu. Da se napravi mala baza kojom će se istraživati dalje svemir. Na Mjesecu moraju demonstrirati tehnologiju koja će im pomoći da idu prema Marsu. Mars je konačni cilj jer je on jedini planet na koji možete računati kad je u pitanju let s posadom. Jednog dana možda na mjesec Saturna ili Jupitera. Mars je za neke intrigantan i na način da bi ljudi tamo živjeli”.

Uspješnim lansiranjem letjelice Juice iz Francuske Gvajane na Jupiter u petak je započela misija koja će trajati 12 godina. Europska sonda Juice uspješno se odvojila od rakete Ariane. “To je najmoćnija europska raketa. Ona je lansirala mnoge stvari. Upravo je ona bila dovoljna da ovu tešku letjelicu lansira, ali ne direktno prema Jupiteru jer morate koristiti druge planete da biste se ubrzali, da bi letjelica mogla stići do Jupitera koji je ipak pet puta dalje od Sunca nego Zemlja”, kaže Radonić.

Ističe kako je ovo najkompliciranija europska misija. “Koštala je milijardu i i 600 milijuna eura. Preko 20 zemalja je sudjelovalo. Vrlo veliki projekt. Preko osam godina joj treba da dođe do Jupitera. Dotad će kružiti oko Sunca. Mora prolaziti pored Sunca i pored Zemlje. Tri puta će prolaziti pored Zemlje, jednom pored Venere jer bez toga ne može dobiti tu brzinu da može otići do Jupitera. Vrlo bitna stvar dogodila se danas kad je letjelica otvorila svoje panele za električnu energiju. Letjelica će primati čak 27 puta manje energije od sunčeve svjetlosti kod Jupitera, zato ima najveće fotonaponske ćelije od svih letjelica. To je površina od 85 kvadratnih metara pokrivenih ćelijama da bi imala dovoljno energije za 13 godina leta”, objašnjava astronom.

“Tamo se može razviti život”

Naglašava i zašto je važno istraživati Jupiter: “Jupiter je i dalje vrlo važan jer time otkrivamo povijest Sunčevog sustava. Posebno su delikatni i interesantni Jupiterovi mjeseci Europa, Ganymede i Callisto koji vjerojatno ispod kore imaju ocean tekuće vode. Onda možete očekivati da se tamo može razviti život na razini mikroba”.

“Za našu državu bi bilo važno da neke naše tvrtke dobiju posao na takvim dragocjenim poslovima. Kad jednog dana Hrvatska bude ravnopravna članica Europske svemirske agencije, onda će biti puno više mogućnosti za naše tvrtke. Naše tvrtke već imaju rezultate na svjetskoj razini. Trebamo se još probiti. Vidimo da Češka, Poljska, Mađarska već sudjeluju, a Hrvatska je ostala na samom kraju jer smo se kasno uključili”.

Govorio je i o raketi Starship Elona Muska koja spremno čeka na lansiranje koje bi moglo dogoditi oko 20. travnja. Musk kaže da je ovo revolucija u svemirskim letovima. Stručnjak kaže: “Moram reći da tvrtka SpaceX već osmu godinu reciklira prvi stupanj rakete što nitko drugi ne radi. Nitko ne može konkurirati Space X-u. Ovo će biti jedna nova etapa u toj revoluciji. Starship ima 119 metara visine, a masa je 4900 tona. To je najveća raketa ikada. Kod prvog leta, i Musk kaže, postoji šansa od 50% da eksplodira, ali i to će se riješiti. Starship se stvara za mnogo misija, a američke rakete se koriste samo za jednu misiju. Ova velika Muskova raketa može se koristiti više puta i to je neprocjenjivo”, kaže stručnjak. Američka agencija još uvijek nije dala regulatornu dozvolu jer je iz Teksasa došlo mnogo kritika oko zagađenja okoliša.

Hoće li Musk za pet godina iskrcavati ljude na Mjesec?

Muskov Starship će spuštati astronaute na Mjesec i u misijama Artemis II i Artemis III. “Astronauti će u orbiti oko Mjeseca prelaziti iz kapsule u Starship i ponovno se vraćati u kapsulu da bi se u kapsuli vraćali na Zemlju, a ne u Starshipu. Starhsip zato ima tanker u orbiti oko Zemlje koji nosi gorivo. Četiri leta Starshipa će nositi gorivo i tek onda će taj spremnik u orbiti biti dovoljno nakrcan gorivom da se može pretočiti u Starship jer on prima 1200 tona goriva”.

Mnogi ovo smatraju početkom Muskove kolonizacije planeta. Na pitanje o tome je li moguće da Musk stvarno u roku od pet godina počne iskrcavati ljude na Mars, Radonić odgovara: “Tehnički, Musk može stvoriti uvjete da za pet do deset godina može poslati ljude na Mars, ali pokusni letovi moraju pokazati hoće li to biti dovoljno sigurno i hoće li astronauti na Marsu imati sve što im je potrebno za preživjeti. Ako to omogući onda će to biti moguće”. Još je upitno hoće li se Starship moći sigurno vratiti na Zemlju iz svemira. Ako se to dokaže, onda će to biti važna prekretnica da se može ostvariti let ljudi na Mars. Musk ima viziju da bi mogao sto ljudi prevesti na Mars, ali pitanje je hoće li infrastruktura na Marsu moći primiti toliko ljudi”.