Liječnik psovao i nasrnuo na kolegicu, a razlog je bila njegova žena

Liječnik hitne pomoći (60) optužen je za fizički napad na kolegicu iz Doma zdravlja u Zagrebu jer njegovu suprugu nije htjela naručiti na pregled bez uputnice.

Prema optužnici, liječnik je u veljači ove godine oko 11 sati u Dom zdravlja Zagreb – Zapad došao naručiti suprugu na ultrazvuk dojke. No, inženjerka radiologije rekla je da njegovoj supruzi nije izdana uputnica za naručivanje, piše Danica.

“Najprije je tražio od kolegice privatni broj telefona i vrijeđao ju, a zatim fizički nasrnuo na nju uhvativši je za nadlakticu koju je čvrsto držao gurajući je prema stolu te ju šakom udarao po ruci. Uslijed toga je zaposlenica Doma zdravlja zadobila povrede u vidu natučenja s oteklinom desne nadlaktice i oguljotina kože desne podlaktice“, navodi se u optužnici kojom tužitelji za nasilnog liječnika traže 10 mjeseci uvjetnog zatvora.

Osumnjičeni liječnik je sve opovrgnuo tvrdeći kako je zapravo on napadnut i izvrijeđan. No, radiologinja je ispričala kako je kolegi rekla da mu supruga nema uputnicu i da treba nazvati liječnicu obiteljske medicine. On je potom zvao, ali nikog nije mogao dobiti u ordinaciji.

“Nakon toga je postao vrlo neugodan te je tražio moj privatni broj telefona. Psovao mi je, derao se i vrijeđao me. Potom je bacio zdravstvenu iskaznicu na mene i fizički nasrnuo”, ispričala je potresena žena.

Radiologinja je vrištala, a nasilni je doktor prestao tek kad su u sobu ušli tehničar i liječnica. Potražila je pomoć psihijatra te se nalazi na bolovanju, a boji se ponovnog susreta s kolegom jer je već bio neugodan i agresivan prema kolegama i pacijentima.

Svjedokinja koja je tog dana bila kao pacijentica u Domu zdravlja i sve vidjela potvrdila je riječi napadnute radiologinje. “Najviše zabrinjava činjenica da je liječnik, specijalist hitne medicine, zaposlenik Doma zdravlja Zagreb – Zapad, koji bi, s obzirom na profesiju, ponajviše trebao biti obazriv i ljubazan kako s pacijentima, tako i s kolegama”, upozorili su u državnom odvjetništvu.

Liječnika se tereti da je “drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu silom spriječio u obavljanju njegove djelatnosti, a radniku je nanesena tjelesna ozljeda, čime je počinio kazneno djelo protiv javnog reda – prisilom prema zdravstvenom radniku”.

