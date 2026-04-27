Ljudi se sve više žale na cijene komunalija i hrane: "Zašto je cijena grincajga s 5 kuna skočila na 3 eura?"

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević gostovala je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirala inflaciju i praćenje cijena.
Knežević je istaknula da im se potrošači stalno javljaju zbog rasta cijena.
"U zadnje vrijeme puno se ljudi žali da su porasle cijene vode, posebno komunalnih usluga - odvoza smeća. Polako istupamo iz subvencija za struju i plin, i to je poskupilo. Bio je veliki udar i na dopunsko osiguranje. Kad se to sve zbroji, to je jako veliki udar na potrošačke džepove. Kad znamo kakva je situacija, koliko imamo umirovljenika i s kakvim mirovinama, kakve su plaće... onda je doista jako teško sastaviti kraj s krajem", istaknula je.
Dodala je i da "što nam vrijedi što imamo toliko trgovačkih lanaca kad su u svima cijene slične".
Govoreći o cijenama hrane, Knežević je naglasila da su se potrošači, s prelaskom na euro, pogubili. "Ljudi nemaju percepciju koliko nešto košta, a koliko je koštalo i koliko je poskupjeli. Imali smo one dvojne cijene pa je ljudima ipak bilo lakše. Tražili smo da to ostane i nakon što je zakonska odredba prošla, ali Ministarstvo financija je to odbilo. Ljudi si ne mogu prispodobiti koliko nešto košta", rekla je.
Kao primjer dala je grincajg koji ne nekada koštao oko pet kuna, a danas se na tržnicama prodaje čak i za tri eura. "Što je sad to toliko utjecalo da cijena poraste tri do četiri puta. Janjetina je, kad su bile kune, bila 40 do 50 kuna. Sad je to otišlo i na više od 20 eura. Ljudi tek kad dođu doma si to preračunaju pa su revoltirani i onda nas zovu", kazala je i dodala da su im se ljudi javljali i na početku krize na Bliskom istoku i zatvaranju Hormuškog tjesnaca.
Rekla je da su ih ljudi obavijestili o porastu cijene goriva čak i prije nego je do samog zatvaranja tjesnaca došlo. "Gorivo je već bilo poskupilo iako još nije bilo potrebe. Sve su to bile naše stare zalihe. Stalno upozoravamo kad cijena goriva padne, nema smanjivanja drugih cijena", naglasila je.
