UZ GLASNE PRASKOVE

VIDEO / Iznad Njemačke eksplodirao golemi meteor. Viđen je i u Nizozemskoj i Luksemburgu, štete na više mjesta

N1 Info
09. ožu. 2026. 10:48
U nedjelju navečer oko 19 sati viđena je spektakularna vaterna kugla iznad zapadne Njemačke, Luksemburga i Nizozemske.

Kako javlja luksemburški RTL, svjedoci kažu da su pojavu pratili glasni praskovi te da je bila nalik "vrlo velikoj zvijezdi padalici", sličnoj onima iz meteorske kiše Perzeida koja se viđa u kolovozu, a u Hrvatskoj je taj fenomen poznat kao Suze Sv. Lovre.

Meteor koji je eksplodirao nad Njemačkom bio je puno veći, a njemačka policija izvijestila je da su neki fragmenti pali u saveznoj državi Porajnje-Falačka te uzrokovali štetu na kućama i krovovima.

Izvješća o šteti stigla su iz mjesta Hunsrück i Eifel te grada Koblenza.

Stručnjaci Europske svemirske agencije (ESA) također kažu da se vjerojatno radilo o meteoru i trenutno analiziraju slike i podatke.

Više detalja trebalo bi biti poznato tijekom ponedjeljka.

meteor njemačka

