U nedjelju navečer oko 19 sati viđena je spektakularna vaterna kugla iznad zapadne Njemačke, Luksemburga i Nizozemske.
Kako javlja luksemburški RTL, svjedoci kažu da su pojavu pratili glasni praskovi te da je bila nalik "vrlo velikoj zvijezdi padalici", sličnoj onima iz meteorske kiše Perzeida koja se viđa u kolovozu, a u Hrvatskoj je taj fenomen poznat kao Suze Sv. Lovre.
Meteor gesichtet in 54526 Landscheid RLP, Deutschland. #Sichtung #feuerball #meteor #Meteorit pic.twitter.com/gkGsW1iwuH— AsKiN_187er (@Askin187er) March 8, 2026
Meteor koji je eksplodirao nad Njemačkom bio je puno veći, a njemačka policija izvijestila je da su neki fragmenti pali u saveznoj državi Porajnje-Falačka te uzrokovali štetu na kućama i krovovima.
Izvješća o šteti stigla su iz mjesta Hunsrück i Eifel te grada Koblenza.
Meteor burn-up & Re-entry over Western #Germany just a few hours ago. pic.twitter.com/9TPJ8pNKnL— Wolverine Update (@W0lverineupdate) March 8, 2026
Stručnjaci Europske svemirske agencije (ESA) također kažu da se vjerojatno radilo o meteoru i trenutno analiziraju slike i podatke.
Više detalja trebalo bi biti poznato tijekom ponedjeljka.
