Lukanović ponovno izabran za predsjednika SDP-a PGŽ: "Naš posao je nuditi rješenja"

Hina
09. svi. 2026. 18:05
Ivica Lukanović
Goran Kovacic/PIXSELL

Za predsjednika županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije na izbornoj konvenciji u subotu ponovno je izabran Ivica Lukanović, koji obnaša i dužnost župana Primorsko-goranske županije.

Za potpredsjednike županijske organizacije su izabrani Saša Đujić i Matej Mostarac.

U predsjedništvo Županijske organizacije SDP-a PGŽ koje se bira po regionalnom principu izabrani su - iz regije Rijeka Toni Štimac, regije Riječki prsten Ivana Cvitan Polić, Mirela Smojver i Ivan Sušanj, regije Liburnija Fernando Kirigin i Aleksandra Vio, iz regije Primorje Renata Volkmer Starešina, iz regije Gorski kotar Igor Pleše i Tomislav Černe te regije Otoci Mario Franković, Nenad Debelić i Mauro Rubeša.

Za sve te funkcije izabrani članovi bili su i jedini kandidati.

Lukanović je stranačkim kolegama zahvalio na povjerenju koje mu je ukazano ponovnim izborom, istaknuvši kako je to za njega velika čast, ali i velika odgovornost prema članovima stranke i građanima, koji vjeruje da politika mora biti poštena, ozbiljna i u službi ljudi, priopćio je SDP.

Naglasio je i da je SDP u Primorsko-goranskoj županiji u proteklom razdoblju radio na stabilizaciji organizacije, jačanju zajedništva i vraćanju povjerenja među građanima. Istaknuo je kako organizacija nije birala lakši put niti se bavila sama sobom, nego je radila na terenu, razgovarala s ljudima i gradila snažniji, stabilniji i ozbiljniji SDP za izazovna vremena u kojima živimo.

Politika socijaldemokracije mora u središtu imati čovjeka — umirovljenika koji čeka mjesto u domu, mladog čovjeka koji želi ostati živjeti i raditi u svom kraju, radnika koji očekuje sigurnost i dostojanstvo te obitelj koja želi kvalitetno zdravstvo i obrazovanje za svoju djecu, istaknuo je. "Naš posao nije proizvoditi sukobe i podjele. Naš posao je nuditi rješenja", poručio je.

Naveo je i da će novo vodstvo nastaviti graditi SDP koji okuplja, sluša i ne odustaje od socijaldemokratskih vrijednosti, pri čemu će u središtu djelovanja biti solidarnost, poštenje, povjerenje i ljudskost, stoji u priopćenju. "Ljudi danas traže ozbiljnost, stabilnost i odgovornost. Traže politiku koja ne obećava čuda, nego radi i donosi rezultate. Vjerujem u naše ljude, vjerujem u SDP i vjerujem u Primorsko-goransku županiju koja može više i bolje", rekao je Lukanović.

Na izbornoj konvenciji Županijske organizacije SDP-a PGŽ u Rijeci sudjelovali su i predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić i glavni tajnik SDP-a Marko Krička.

