"Jedna od stvari za koje ga terete je zgrada bivše Name, nekretnina u centru Nove Gradiške. Priča je počela 2019. godine kada je Grad raspisao ponudu kojom je tražio da kupe neku nekretninu. Pojavila se ta zgrada i Grad je otkupio određene poslovne prostore tamo, a dvije privatne tvrtke su kupile ostatak. Snimka je pokazala da je Grgić bio tajni suvlasnik jedne od tih privatnih tvrtki koje su kupile dio bivše Name. Promijenila se vlasnička struktura te firme. Tvrtka je prodana trećem biznismenu. Kada je treći suvlasnik pokušao nešto raditi tu nije mogao dobiti suglasnost Grada jer je Grad većinski suvlasnik ostatka Name, a gradonačelnik je Grgić. Krenuli su problemi za trećeg biznismena."