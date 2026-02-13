"Sjevernokorejski prizvuk"
Mahmutović: Grgić je jednom već uhićen, a građani su plakali za njim i izlazili na ulicu
Novinar Telegrama Denis Mahmutović gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o uhićenju gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića.
Oglas
Denis Mahmutović komentirao je uhićenje gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića: "Još u travnju prošle godine sam počeo raditi na priči o famoznoj snimci koja kruži Novom Gradiškom, WhatsApp grupama i novinskim redakcijama. Nešto se znalo. Postoji snimka na kojoj se čuju tri sugovornika, jedan od njih je Grgić. Na njoj govori problematične stvari, kako je spalio dokumente, priznanice, da trag ne može doći do njega. Potrošio sam određeno vrijeme pokušavajući to provjeriti."
Sastanak i snimka
"Jedna od stvari za koje ga terete je zgrada bivše Name, nekretnina u centru Nove Gradiške. Priča je počela 2019. godine kada je Grad raspisao ponudu kojom je tražio da kupe neku nekretninu. Pojavila se ta zgrada i Grad je otkupio određene poslovne prostore tamo, a dvije privatne tvrtke su kupile ostatak. Snimka je pokazala da je Grgić bio tajni suvlasnik jedne od tih privatnih tvrtki koje su kupile dio bivše Name. Promijenila se vlasnička struktura te firme. Tvrtka je prodana trećem biznismenu. Kada je treći suvlasnik pokušao nešto raditi tu nije mogao dobiti suglasnost Grada jer je Grad većinski suvlasnik ostatka Name, a gradonačelnik je Grgić. Krenuli su problemi za trećeg biznismena."
Dodaje da mu je treći biznismen potvrdio sastanak, drugi je posegnuo za odvjetnikom, a Grgić mu je poslao službenu verziju odgovora: "Potvrdio je da je bio na sastanku te da se ne može sjetiti što je rekao, a što je montirano i uputio me na tijela kaznenog progona. To nije negiranje."
"Građani su plakali za njim"
"Grgić je jednom već uhićen, a građani su plakali za njim i izlazili na ulici. Krasan sjevernokorejski prizvuk. Tom čovjeku u maloj sredini ništa nije moglo naštetiti. Napravio je vilu, u njoj se snimao, već je bio uhićen. Nije nerealno pretpostaviti, ako se izvuče iz ovoga, da će ga opet izabrati za gradonačelnika i možda opet uhititi ", ističe.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas