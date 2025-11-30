Marševi u četiri grada
Maja Sever: Pokazali smo da nećemo šutjeti i da ćemo se zajedno boriti za slobodno društvo
Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i puli prosvjedne marševe s kojih je poručila da ne pristaje na zastrašivanja i podjele.
"Pitaju nas anonimni komentatori gdje vidimo fašizam? Vidimo ga u svakom napadu na radnika, dostavljača na minimalcu samo zato jer je druge boje kože. Vidimo ga u svakom izgovorenom 'Za dom spremni" u Hrvatskom saboru, bez srama i sankcija. Vidimo ga na ulici, među crnim kapuljačama koje prijete nacionalnim manjinama", stoji u proglasu inicijative koji je na zagrebačkom Glavnom kolodvoru pročitala studentica Lucija Marković.
Ne pristajemo na domoljublje koje vuče simbole iz mračne prošlosti
Iz inicijative poručuju da ne žele živjeti u militariziranom društvu u kojem je ratna retorika postala svakodnevnica, a u vojsku se ulaže više nego u obrazovanje. Ne pristajemo na to da se srpsku djecu koja plešu folklor napada i zastrašuje, ne pristajemo na to da se postojanje nacionalnih manjina smatra provokacijom i ne pristajemo na viziju domoljublja koja vuče simbole iz najmračnije epizode naše povijesti, navodi se u proglasu.
Također se naglašava da društvo treba štititi ljude i okoliš, a ne partikularne interese. "Bez obzira na ime i prezime, jezik, vjeru, boju kože, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i mjesto rođenja, svatko ima pravo na sigurnost, dostojanstvo i život bez straha".
Okupljeni su potom s Glavnog kolodvora krenuli na Trg bana Jelačića, noseći transparente s porukama poput "Fašizam je mržnja", "Kontra sili, kontra mraku" i "Planeta gori, fašisti je ubijaju".
"Novinari i novinarke se ne boje, ostajemo stup demokratskog društva"
Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara Maja Sever upozorila je da su mnogi novinari u zadnje vrijeme pretrpjeli vrijeđanja i napade tijekom obavljanja svog posla.
"Novinari i novinarke se ne boje, ostajemo stup demokratskog društva i nastavit ćemo istraživati i otkrivati njihove marifetluke. Nedopustivo je da se ljude proglašava prijetnjom samo zato jer dolaze iz druge škole, grada i zemlje ili se bave se kulturom koja se ne uklapa u nečije okvire", rekla je.
Ako pristanemo na to da su napadi, vrijeđanja i fizička agresija nešto normalno, tada ćemo mi svojom šutnjom hraniti takvu atmosferu. Ali, pokazali smo da nećemo šutjeti i da ćemo se zajedno boriti za slobodno i demokratsko društvo, kaže Sever.
Glumac i filmski redatelj Damir Markovina istaknuo je da hrvatsko društvo nisu osiromašili umjetnici i migranti, nego loše politike i kriminalci. ''Trideset i pet godina taoci smo rata, ratnih profitera, propovjednika mržnje, huligana i nasilnika koji obavljaju njihov prljavi posao''.
Antifašisti su ispisali najslavnija poglavlja naše povijesti, dodao je Markovina i uputio poruku građanima srpske nacionalnosti: "Ova se zemlja ponosi i Preradovićem i Teslom i brojnim drugim hrvatskim Srbima, sportašima, umjetnicima i znanstvenicima. Vi ste naši prijatelji, susjedi i kolege. Ne damo na vas, i vi ste Hrvatska".
Student Domagoj Fuk kazao je da su mladi za ovu vlast postali samo poštapalica, dok istovremeno omogućuje prodor desnog ekstremizma u javni prostor. Dosta je rehabilitacije ustaštva i fašizma, od ulice preko akademskih krugova do organa vlasti. Među nama mladima i studentima postoje i oni koji žele normalan život i mir u našem susjedstvu. Dosta nam je pokušaja podjela na nas i njih, poručio je.
Osim u Zagrebu, prosvjedni skupovi održani su u Rijeci, Zadru i Puli.
U Rijeci mladići u crnom vrijeđali prosvjednike i bacali petarde
U Rijeci je prosvjedni marš održan na trasi od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti, a skupina osoba odjevenih u crno na Jadranskom trgu verbalno je napala sudionike prosvjeda i bacala petarde.
Prema izjavama svjedoka, tridesetak mlađih osoba, većinom maskiranih lica, skandirala je razne poruke i upućivala psovke. Policija ih je zadržala na distanci od sudionika skupa te ih potisnula prema Ciottinoj ulici.
U Zadru Tornado pokušao blokirati ulaz u grad
Na Obali kneza Branimira u Zadru dalmatinski marš okupio je građane Zadra, Šibenika, Splita i Korčule koji su u koloni, uz mnogobrojne pripadnike interventne policije, krenuli preko mosta prema Narodnom trgu.
Dok su prelazili most kuglama punjenima crvenom bojom napali su ih dvojica maskiranih muškaraca, koji su kolonu čekali u gliseru ispod mosta. Na ulazu u grad prolaz im je pokušala blokirati veća skupina pripadnika navijačke skupine Tornado i nekoliko pripadnica Udruge žena Domovinskog rata. Nakon naguravanja, rastjerala ih je interventna policija.
Prosvjednici su preko Narodnog trga i Kalelarge hodali do Foruma, gdje su govore održale dvije studentice koje su podsjetile koliko je u posljednje vrijeme bilo incidenata motiviranih netolerancijom prema drukčijim pripadnicima društva te predstavnici antifašističkih udruga.
U Puli su se sudionici prosvjednog marša "Ujedinjeni protiv fašizma" okupili ispred Društvenog centra Rojc, a u koloni su bili i istaknuti istarski političari - župan Boris Miletić, gradonačelnik Peđa Grbin, njegov zamjenik Siniša Gordić i zastupnici Sanja Radolović, Dalibor Paus i Loris Peršurić.
