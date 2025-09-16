Maršavelski o Turudiću: On bi trebao pokazati da postupa neovisno od vladajućih, ali to zasad ne vidimo

"Još jedan minus je sukob nadležnosti u aferi Mikroskopi između USKOK-a i EPPO-a. Moje mišljenje je, iako je bilo i drugačijih, da je glavni državni odvjetnik postupao u skladu s hrvatskim zakonom. Ali je problem bio u tome što taj zakon nije usklađen s pravom Europske unije. Ali neovisno o tome što je on tu postupio po zakonu, on je tu po mom mišljenju postupio pogrešno zato što se radilo o većoj potencijalnoj šteti za EU nego za hrvatski proračun. EPPO je s pravom uzeo taj predmet u nadležnost."