U Hrvatski sabor stigla pisana ostavka Aleksandra Maršavelskog

Da bi se netko javio na javni poziv mora biti hrvatski državljanin visoke stručne spreme. pri čemu najmanje po jedan član Vijeća mora biti pravnik, politolog i inženjer elektrotehnike. Predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u Vijeću. Za članove Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera te postupak za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (certifikat) koji traje 5 godina.