traži se nasljednik
U Hrvatski sabor stigla pisana ostavka Aleksandra Maršavelskog
Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zaprimio je u četvrtak pisanu ostavku Aleksandra Maršavelskog na mjesto člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, potvrđeno je Hini iz tog Odbora koji sada može pokrenuti postupak izbora novog člana.
Nakon što je ispunjen i formalni uvjet, zaprimljena pisana ostavka Maršavelskog, nadležni Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost može krenuti s pripremom novog javnog poziva za jedno upražnjeno mjesto u Vijeću.
Predsjednik Odbora Ranko Ostojić (SDP) rekao je da će s procedurom izbora krenuti čim pripreme javni poziv i donesu odluku na Odboru.
"Rad Vijeća (koji ima predsjednika i šest članova) nije u problemu radi ostavke jednog člana", rekao je Ostojić za Hinu. Dodao je kako, s obzirom na iskustvo prethodnih postupaka i trajanja javnog poziva, ne može reći kada će biti izabran novi član ili članica Vijeća.
Prethodni javni poziv za predsjednika i šest članova Vijeća raspisan je 1. travnja 2026. godine, a prijavilo se čak 47 kandidata. Kandidature su se upućivale Odboru za unutarnju politiku u roku od 15 dana od dana objave Javnoga poziva.
S obzirom na velik broj prijava, razgovori s kandidatima trajali su tri dana, zaključno s 1. srpnjem, a prijedlog Odbora Saboru je poslan 10. srpnja.
Novi predsjednik (Kristijan Kotarski) i šest članova Vijeća (Gordan Akrap, Eduard Briški, Davorin Ivanjek, Aleksandar Maršavelski, Mihael Puljić i Mile Štefanac) izabrani su jednoglasno, sa 126 glasova"za", na sjednici 15. srpnja ove godine.
Osobi, koja će se izabrati umjesto Maršavelskog, mandat neće trajati pune četiri godine, nego će dovršiti preostali dio četverogodišnjeg mandata.
Uvjeti za kandidaturu za člana Vijeća
Da bi se netko javio na javni poziv mora biti hrvatski državljanin visoke stručne spreme. pri čemu najmanje po jedan član Vijeća mora biti pravnik, politolog i inženjer elektrotehnike. Predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u Vijeću. Za članove Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera te postupak za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (certifikat) koji traje 5 godina.
Vijeće prati zakonitost rada sigurnosnih službi, prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode. Prikupljena saznanja i podatke iz tih aktivnosti u formi obavijesti dostavlja Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjedniku saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija.
Također, daje obavijesti i o načinu podnošenja zahtjeva građana, državnih tijela i pravnih osoba o zamijećenim nezakonitim postupcima ili nepravilnostima u radu sigurnosno-obavještajnih agencija, osobito u slučajevima kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Alekandar Maršavelski, koji je u srijedu podnio neopozivu ostavku u Vijeću, profesor je na Katedri za kazneno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, a pod pseudonimom Prijatelj studenata mjesecima je u srpskom Danasu objavljivao pisma studentima u kojima ih je savjetovao u borbi protiv režima Aleksandra Vučića.
Uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu strogo se ogradila od aktivnosti Maršavelskog, a nakon što utvrde sve okolnosti, odlučit će o postupanju Fakulteta prema njemu kao zaposleniku, poručili su u četvrtak s Pravnog fakulteta.
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