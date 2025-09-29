Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić osudio je u ponedjeljak izjavu premijera Republike Srpske Save Minića koji je časnika bivše JNA Milana Tepića nazvao herojem, a njegovo dizanje u zrak skladišta streljiva Barutana 1991. herojskim činom.
11 obitelji zavijeno u crno
"Na današnji dan 29. rujna veličati krvnika Milana Tepića zbog kojeg su na Barutani poginuli naši heroji je sramotno i degutantno pa makar dolazilo i od premijera Republike Srpske Save Minića", objavio je Marušić na društvenim mrežama.
Župan je istaknuo da je Tepićev čin zavio u crno 11 obitelji heroja, ali i cijeli Bjelovar.
"Tepić je bio zločinac i veličati ga nema veze sa zdravom pameću", dodao je.
Marušić je naglasio da heroje nikada neće zaboraviti te da su oni ti koje slavimo i koje ćemo uvijek veličati.
"Na ovakve provokacije ću uvijek reagirati", poručio je župan.
Dan bjelovarskih branitelja
Bjelovar danas obilježava Dan grada i Dan bjelovarskih branitelja u spomen na oslobođenje grada od JNA 29. rujna 1991. godine.
Tog dana je u eksploziji vojno-eksplozivnog skladišta Barutana, koje je Milan Tepić dignuo u zrak u 10:43 sati, poginulo 11 mladih branitelja, a još šest osoba je stradalo.
Zauzimanjem vojarne branitelji Bjelovara preuzeli su naoružanje i vozila koja su poslužila u obrani cijele domovine.
Dan grada Bjelovara službeno se, odlukom Gradskog vijeća, slavi od 1996. godine, a od 2007. godine obilježava se i kao Dan bjelovarskih branitelja.
