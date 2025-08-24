Masovna tučnjava u Koprivnici: Zaštitar pogođen stolicom, dvoje teško ozlijeđenih

Troje sudionika, 20, 21 i 35-godišnjak, zbog narušavanja javnog reda i mira osuđeni su na prekršajnom sudu. U žurnom postupku 35-godišnjak je uvjetno osuđen na 30 dana zatvora uz zabranu posjećivanja ugostiteljskog objekta tijekom godinu dana. Dvojica mlađih sudionika dobili su uvjetne kazne zatvora od 10 dana, s rokom kušnje od devet mjeseci i istom zaštitnom mjerom zabrane.