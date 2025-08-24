Oglas

jedna osoba smrtno stradala

Policija otkrila uzrok kobnog požara u Vinkovcima

Hina
24. kol. 2025. 17:23
11.08.2025., Donja Dubrava- Policija i vatrogasci tragaju za tijelom muskarca koji je jucer skocio s mosta u kanal HE Donja Dubrava i nije izronio. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Neoprezno rukovanje otvorenim plamenom izazvalo je požar u obiteljskoj kući u Vinkovcima, u kojem je jutros smrtno stradala 72-godišnjakinja, izvijestila je u nedjelju, po završetku očevida, vukovarsko-srijemska policija.

"Očevidom je utvrđeno kako je oko 9,45 sati, u pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće, 72-godišnjakinja neoprezno otvorenim plamenom izazvala zapaljenje prekrivača, a požar se potom naglo proširio prostorijom zbog pokušaja gašenja plamena vodom, uslijed čega je preminula. Tijelo je predano obitelji radi ukopa", navodi policija.

Dodaju kako će u vezi događaja biti podnijeto posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je ranije danas izvijestila kako su nešto iza 10 sati zaprimili dojavu da je izbio požar na pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće u Vinkovcima.

Policija Vinkovci požar

