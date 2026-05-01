Žene u medijima najčešće uznemiravane komentarima zbog izgleda, seksualnosti...

Najčešće uznemiravanje medijskih radnica u Hrvatskoj dolazi u vidu neugodnih ili ponižavajućih komentara o fizičkom izgledu, seksualnoj atraktivnosti i sličnome te neugodnih i ponižavajućih šala, pokazalo je istraživanje provedeno u sklopu projekta "Žene u medijima".
U anketnom dijelu istraživanja sudjelovalo je 216 novinarki i drugih medijskih radnica – snimateljica, montažerki, analitičarki i šminkerica. Istraživanje je pokazalo da najčešće uznemiravanje medijskih radnica u Hrvatskoj dolazi u vidu neugodnih ili ponižavajućih komentara o fizičkom izgledu, seksualnoj atraktivnosti i sličnome - 56.94 posto te neugodnih i ponižavajućih šala - 52.3 posto.
Verbalno ili neverbalno seksualno uznemiravanje ispitanica najčešće je dolazilo od kolega iz redakcija (47.56 posto) te nadređenih i osoba iz viših hijerarhijskih pozicija (32.93 posto).
Počinitelji seksualnog napada fizičke prirode najčešće su opet bile kolege iz redakcije (59.52 posto) te visokopozicionirane osobe (29.76 posto), a događaju se najviše u ranim danima karijere (82.14 posto), navodi se u priopćenju Sindikata novinara Hrvatske (SNH) koji je istraživanje predstavio u četvrtak u suradnji s Fakultetom političkih znanosti (FPZ) Sveučilišta u Zagrebu, a uoči Svjetskog dana slobode medija (3. svibnja).
Projekt "Žene u medijima" osmišljen je s ciljem suzbijanja seksualnog uznemiravanja u medijima, s posebnim naglaskom na javne medijske servise u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Osim istraživanja, uključuje i razvoj prenosivog pravilnika o sprječavanju seksualnog i drugih oblika uznemiravanja u redakcijama, identifikaciju i razmjenu dobrih praksi među partnerskim zemljama, transnacionalnu suradnju novinara i stručnjaka, kao i aktivnosti podizanja svijesti, zagovaranja i jačanja kapaciteta.
Provodi ga pet partnerskih organizacija - Zavod Krog iz Slovenije, SNH, Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“ iz Srbije, Mediacentar Sarajevo (BiH) i Društvo novinara Slovenije, uz sufinanciranje Europske unije.
Nacionalni izvještaj za Hrvatsku napisali su istraživači Dina Vozab s Odsjeka za medije i komunikaciju FPZ-a i Emil Čančar iz SNH.
Predsjednica SNH-a Maja Sever istaknula je projekt "Žene u medijima" kao ostavštinu novinarke Mile Moralić, koja je vodila projekt do svoje iznenadne smrti.
