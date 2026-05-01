Žene u medijima najčešće uznemiravane komentarima zbog izgleda, seksualnosti...

Projekt "Žene u medijima" osmišljen je s ciljem suzbijanja seksualnog uznemiravanja u medijima, s posebnim naglaskom na javne medijske servise u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Osim istraživanja, uključuje i razvoj prenosivog pravilnika o sprječavanju seksualnog i drugih oblika uznemiravanja u redakcijama, identifikaciju i razmjenu dobrih praksi među partnerskim zemljama, transnacionalnu suradnju novinara i stručnjaka, kao i aktivnosti podizanja svijesti, zagovaranja i jačanja kapaciteta.