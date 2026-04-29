"SVE PO ZAKONU"
Medikol odgovorio na optužbe Ivane Kekin: Netočne, manipulativne i zlonamjerne tvrdnje
Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin tvrdi da je 15-godišnji dug Medikola prema KBC-u Rijeka pretvoren u dug bolnice prema Medikolu i da je nužno osnivanje saborskog istražnog povjerenstva da bi se razjasnio odnos države i te privatne tvrtke. Koja je odgovorila zastupnici.
Priopćenje Medikola prenosimo u cijelosti:
"Nastavno na ponovljene netočne, manipulativne i zlonamjerne tvrdnje saborske zastupnice političke platforme Možemo! Ivane Kekin o poslovanju Poliklinike Medikol, ističemo kako je Poliklinika Medikol ukupno u prostore KBC Rijeka uložila vlastitih 734.130 eura, a prijeboj svih međusobnih potraživanja dogovoren je sporazumom, u skladu sa svim važećim propisima i zakonima Republike Hrvatske.
Prilikom realizacije ove suradnje Poliklinika Medikol se vodila preporukama medicinske struke te je postupala je prema uputama svojih javnih partnera, ispunjavajući sve uvjete koje su zakupodavci postavljali. Suradnja u Rijeci je bila uređena kroz ugovorne odnose, uz suglasnost nadležnih tijela. Na temelju suglasnosti HZZO-a od 18. ožujka 2009. sklopljen je Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji između KBC-a Rijeka i Poliklinike Medikol, s ciljem unapređenja dijagnostičkih kapaciteta i razvoja nuklearne medicine.
Prije ulaska u tada neadekvatan i neuvjetan prostor KBC-a Rijeka bilo je potrebno uložiti značajna sredstva kako bi se prostor priveo svrsi, što je kasnije potvrđeno nalazima Državne revizije i postignutom nagodbom. Nakon isteka prvog desetogodišnjeg ugovora i nalaza Državne revizije, KBC Rijeka raspisao je natječaj s jasno definiranim uvjetima. 2021. godine KBC Rijeka donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za objavljen Natječaj za poslovni prostor na koji se je javila Poliklinika Medikol, koja je odabrana i temeljem koje je plaćan zakup. U 2025. raspisan je novi natječaj na koji se Poliklinika Medikol javila, bila odabrana i sklopila ugovor s KBC Rijeka te uredno podmiruje sve svoje obveze.
Neovisni vještak utvrdio je da je Medikol u prostore KBC Rijeka uložio 734.130 eura u adaptaciju temeljem priložene dokumentacije, od čega 317.150 eura bilo ulaganje u prostore koje od prvoga dana koristi isključivo KBC Rijeka (prostor tehničke službe, praona rublja, predprostor dizala), što predstavlja trajnu dodanu vrijednost bolnice. Pisanim sporazumom dogovoreno je prebijanje troška režija s troškom adaptacije prostora kojeg koristi isključivo KBC Rijeka, dok troškovi adaptacije prostora koji u zakupu koristi Poliklinika Medikol nisu bili predmet prebijanja. Nakon što je vještak podvukao crtu, ispostavilo se da je Medikol 72.399 eura u plusu prema KBC-u Rijeka, a Poliklinika Medikol uredno podmiruje sve svoje obveze prema KBC-u. Medikol je uz to dogovorno pokrio i troškove ugradnje mjernih brojila koje nije mogao samostalno ugraditi u tuđem prostoru. Ova ulaganja nisu „navodna“ kako tvrdi zastupnica Kekin, već predstavljaju stvarnu investiciju koja je omogućila da pacijenti Rijeke i Kvarnera imaju regionalno dostupan PET/CT uređaj znatno prije nego što je spomenuta politička platforma ustanovila kako je zdravstvena zaštita važna tema za hrvatsku javnost.
Nastavno na pokušaj manipulacije Morene Lekan, vijećnice stranke Možemo! u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, o niskoj cijeni zakupa navodno ''uređenog poslovnog prostora na ekskluzivnoj poziciji'', ponavljamo da je Poliklinika Medikol uložila 734.130 eura u tada neadekvatan prostor KBC-a Rijeka, što je utjecalo i na ugovorenu cijenu zakupa. Stoga je usporedba vijećnice Lekan netočna, promašena i zlonamjerna, tim više što je značajan dio novouređenih prostora koristio isključivo KBC Rijeka.
Podsjećamo, Poliklinika Medikol je, u jeku gospodarske krize 2008., vođena stvarnom potrebom onkoloških pacijenata, pokrenula niz vlastitih kapitalnih ulaganja s ciljem uspostave regionalne PET/CT infrastrukture u Republici Hrvatskoj. U okolnostima globalne recesije, javni zdravstveni sustav nije bio u mogućnosti ulagati u razvoj moderne onkološke dijagnostike. Prije instalacije prvog PET/CT uređaja u Hrvatskoj, tek oko 50 pacijenata godišnje se na ovu dijagnostičku pretragu slalo u inozemstvo, na teret HZZO-a.
Poliklinika Medikol u svom djelovanju nije nanijela nikakvu štetu ni KBC-u Rijeka ni pacijentima. Naprotiv, KBC Rijeka je dobio trajno uređene prostore i prihod od zakupa, dok su pacijenti dobili pravodobnu PET/CT dijagnostiku bez lista čekanja, po cijeni koju jednostrano određuje HZZO i koja je jednaka za javne i privatne pružatelje zdravstvenih usluga, a s ciljem da pacijenti Kvarnera dobiju pravodobnu i dostupnu PET/CT dijagnostiku bez lista čekanja. Ulaganjem u jeku globalne recesije omogućili smo ključnu onkološku dijagnostičku pretragu bez dodatnih troškova za sustav."
