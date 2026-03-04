POVLAČENJE VOJNIKA
Milanović i Plenković ne mogu pronaći zajednički jezik ni oko povlačenja vojnika: "Neozbiljno prebacivanje odgovornosti"
Predsjednik Zoran Milanović je donio odluku o povlačenju sedam hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog iz Libanona zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
No ubrzo je uslijedila različita tumačenja iz Vlade: premijer Andrej Plenković poručio je da vojnici ostaju ondje gdje jesu dok se ne steknu uvjeti za odlazak, dok je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio da je Irak sigurna zemlja i da hrvatski vojnici tamo nisu vojnici.
Oporba takvo prebacivanje odgovornosti smatra neozbiljnim. Ustavni stručnjak tvrdi kako predsjednik ima ovlasti povući vojnike ako im prijeti opasnost. Predsjednik Milanović danas se oglasio priopćenjem u kojem navodi da je postupak povlačenja već započeo te da će javnost biti obaviještena nakon što proces završi.
Reakcije iz Vlade
Predsjednikova naredba da se osmero hrvatskih vojnika povuče iz misija na Bliskom istoku prvo se nije svidjela ministru vanjskih poslova. Gordan Grlić Radman ustvrdio je da ti vojnici ondje nisu vojnici te da u Iraku nisu u opasnosti.
"Predsjednik je odlučio iskoristiti vjerojatno svoje pravo raspolagati svojim ovlastima na taj način, a zašto to radi i kako to radi pitajte njega."
Naredba je, čini se, iznenadila i premijera, koji je potom izjavio kako vojnici ostaju tamo sve dok se ne steknu uvjeti za njihov povratak.
"Pa opet neki potez bez konzultacija u tom smislu. To je vjerojatno bila zamjedba Radmana, ali nisu oni ni na koji način fizički ugroženi."
Oporba kritizira prepucavanje
U Mostu smatraju kako hrvatski vojnici ne bi smjeli biti predmet političkog prepucavanja između Pantovčaka i Banskih dvora.
"To nisu tako krucijalne stvari da se njih dvojica ne bi mogli dogovoriti i reći ok, životi su ugroženi, nije NATO nikakva akcija, vratimo naše momke nazad, nego se tu prepucavaju što je žalosno za gledati", ustvrdio je Marin Miletić.
Iz stranke Možemo! pozivaju premijera Plenkovića da objasni javnosti koji je plan za osiguranje sigurnog povratka vojnika, dok ministra Grlića Radmana prozivaju zbog tvrdnje da je Irak sigurna zemlja.
"Dakle imate na stranicama State Departmenta uputu i objavu da evakuiraju sve nehitno osoblje i onda GGR-a koji kaže da je Irak sigurna zemlja. Ne znam zna li on nešto što mi ne znamo ali to je neozbiljno za ovakvu situaciju kada trebamo napraviti sve da vojnike i građane sigurno vratimo kući", komentirala je Sandra Benčić.
SDP pak proziva premijera zbog, kako tvrde, prisvajanja ovlasti koje mu ne pripadaju.
"Nakon što je preuzeo ulogu organizatora skupova, a možda će i ajatolaha jer je mjesto ispražnjeno, sada je glasnogovornik oružanih snaga. Izjavu premijera ocjenjujem kao način izvršavanja zapovijedi, a ne kao opoziv ili opstrukciju jer to mislim da nije opcija", izjavio je Arsen Bauk.
Ustavni stručnjak Matija Miloš za N1 kaže kako je u ovoj situaciji predsjednikova odluka konačna.
"Obično bi Sabor trebao donositi odluku da se vojnike povuče, no u slučaju da su vojnici koji su poslani u misije u pogibelji predsjednik Republike može ili samostalno ili na prijedlog načelnika glavnog stožera narediti da se vojnike povuče."
"Nemamo jedinstvenu vanjsku politiku"
Predsjednik Milanović danas je javnosti uputio priopćenje u kojem je naveo kako je načelnik Glavnog stožera postupio u skladu s njegovom odlukom te da je povratak vojnika u tijeku.
"Odluku o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu Predsjednik Republike donio je sukladno svojim ustavnim i zakonskim ovlastima, a Odluka je utemeljena na sigurnosnoj procjeni stanja na području na kojemu borave hrvatski vojnici. Kao i do sada, Predsjednik Republike i ubuduće će prije svega voditi računa o sigurnosti hrvatskih vojnika i nacionalnim interesima, poštujući hrvatski Ustav i zakone."
Novinar Tomislav Klauški smatra kako je loše i za hrvatsku vanjsku politiku i za građane to što predsjednik i premijer ne komuniciraju.
"Naši nositelji državne politike biraju situacije u kojima će djelovati i mi nemamo jedinstvenu vanjsku politiku iako mi pripadamo određenom vrijednosnom krugu."
Unatoč nekomunikaciji premijera i predsjednika, vojnici se vraćaju. Iz Ureda predsjednika najavljuju da će javnost biti obaviještena kada se hrvatski vojnici vrate u Hrvatsku.
