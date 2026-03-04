"Dakle imate na stranicama State Departmenta uputu i objavu da evakuiraju sve nehitno osoblje i onda GGR-a koji kaže da je Irak sigurna zemlja. Ne znam zna li on nešto što mi ne znamo ali to je neozbiljno za ovakvu situaciju kada trebamo napraviti sve da vojnike i građane sigurno vratimo kući", komentirala je Sandra Benčić.