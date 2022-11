Podijeli:







Izvor: Davor Javorovic/PIXSELL

Novinari Ana Raić Knežević i Ilija Radić komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić poteze političara uoči ovogodišnjeg Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara. Predsjednik Zoran Milanović 18. neće u Vukovar, ovo je prvi put od 2006. da u Koloni sjećanja neće biti cijeli državni vrh.

Radić kaže kako bi to bilo dobro kad bi razlog bio odluka predsjednika da oda počast žrtvama Škabrnje. “Kada znamo da je razlog zašto on ide u Škabrnju isključivo da ne bude pored Plenkovića, onda vidimo da je ego razlog. Lani su to odradili kako treba, čak su i porazgovarali. Bili su civlizirani”, kaže Radić i podsjeća da se prošlogodišnja Kolona sjećanja održala malo prije dolaska francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Hrvatsku.

Raić Knežević kaže kako se predsjednik i premijer jedan drugome “izmiču”.

“Svjedočimo njihovom lošem odnosu otkad je Milanović postao predsjednik. Je li to stvar ega, nisam sigurna. Milanović uz ego, koji nije ništa manji od ega našeg premijera, koristi tu pozornicu da upozori na ozbiljne probleme s kojima se suočavamo u Hrvatskoj. Mislim da će i ovdje poslati poruku da se samo na određene dane sjećamo žrtve grada heroja i da se premalo posvećujemo njegovom napretku sve ostale dane. Njegov odlazak u Škabrnju je očito poruka da ne želi biti tamo gdje je premijer iako on to ne priznaje javno. Ali i žrtva Škabrnje je nešto što se ne smije zaboraviti i on bi trebao poslati poruku da se tim krajevima nakon 30 godina da zamah…”, govori.

“Godinama gledamo apsurd i predsjednik ima potpuno i legitimno pravo na dati potporu Vladi u ovom slučaju. Trebao bi postaviti pitanje: Što je sa svim ostalim danima”, govori Radić Knežević.

Radić podsjeća da je i Milanović svojedobno bio premijer te da se tad nije iskazao u revitaliziranju Slavonije ništa više nego današnja Vlada. Dodaje i da se predsjednik i premijer sigurno neće pomiriti te da ćemo sasvim sigurno i narednih mjeseci gledati vrijeđanje i sukobe između njih dvojice. “Hrvati se ni oko jedne stvari oko koje bi trebao vladati potpuni konsenzus ne mogu dogovoriti. Možda ćemo se uspjeti dogovoriti da na SP-u sad svi navijamo za Hrvatsku, ali ni u to nisam siguran”, kaže Radić.

