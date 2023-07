Milanović odgovorio Plenkoviću: “Očekivana, ali ipak bezobrazna manipulacija”

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković požalio se danas kako nije znao za dolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Hrvatsku, točnije na Hvar, gdje je održao radni sastanak s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Iz Ureda predsjednika kažu kako je to "za njega očekivana, ali ipak bezobrazna manipulacija".

Kako navode iz Milanovićevog ureda, Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) bilo je obaviješteno od dolasku Dodika.

Kada će se rješavati afera u HEP-u? Plenković: Danas neće, sutra neće…

“Najprije činjenice: Ured predsjednika Republike Hrvatske obavijestio je Ministarstvo unutarnjih poslova RH, odnosno nadležnu Upravu za granice MUP-a o dolasku gospodina Dodika. MUP je postupio po proceduri, osigurao i proveo graničnu kontrolu prilikom dolaska gospodina Dodika u Hrvatsku budući da je dolazio iz BiH koja nije članica Schengena. Dakle, sve je bilo po proceduri.

I onda Andrej Plenković kaže da on ne zna ono što zna MUP, ministarstvo koje potpuno kontrolira HDZ. To je zbilja uvreda zdravog razuma jer Andrej Plenković je privatizirao i sebi podredio skoro sve državne institucije, čemu svjedočimo svakodnevno. Vjerovati da MUP nije obavijestio Andreja Plenkovića o dolasku Milorada Dodika u situaciji kad je ta informacija odmah došla čak i do dijela medija – koji su spremi s kamerom čekali na Hvaru – zbilja može samo netko naivan i neupućen u model njegovog vladanja. Model koji su zadnji na svojoj koži osjetili pravosudni službenici i namještenici koje je Andrej Plenković bahato iscrpljivao i odbijao samo zato kako bi svima pokazao tko je taj koji odlučuje o svemu”, stoji u priopćenju Ureda predsjednika.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.