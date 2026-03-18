Galić o iščekivanju sastanka Plenkovića i Milanovića: "Atmosfera je kao da se sastaju Putin i Zelenski"

"Obojica su previše nezajažljivi kada je vlast u pitanju. Milanović pamti da je bio predsjednik Vlade i postavlja se kao da je to i dalje. Iako su mu ovlasti vrlo sužene, on ih kao predsjednik ima u područjima vanjske politike, sigurnosti i obrane. Tko god bio predsjednik, njegove se ovlasti ipak ne smiju zapostavljati ili podcjenjivati, pogotovo u svijetu kakav je danas. Proračunska sredstva za obranu penju se već na tri, četiri pa čak i pet posto. Veliki dio nacionalnog dohotka ide za vojsku i skoro da je usporediv s iznosom koji ide za obrazovanje, znanost i kulturu. Hoću time reći da predsjednik Republike, koji je istodobno i vrhovni zapovjednik vojske, ima puno veću ulogu nego što mu priznaje Plenković, ali manju nego što bi sam Milanović htio za sebe."