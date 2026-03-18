Milanović: Održat ćemo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali nećemo se žuriti. Polako…

"Svakako će se održati sjednica,ima razloga za to, ali nećemo žuriti jer ima vrlo ozbiljnih tema koje treba pripremiti“, rekao je danas u Vela Luci predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući prijedlog predsjednika Vlade da se sazovu sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu. „Vijeće je koordinacijsko krovno tijelo koje u praksi i ne donosi nikakve izvršne odluke. Tu sam ja, tu je Plenković i ako je bilo što potrebno ja sam dostupan kada god treba. A sjednicu ćemo prirediti temeljito jer ima važnih pitanja i tema za ozbiljan razgovor“, dodao je.