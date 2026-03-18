Milanović: Održat ćemo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali nećemo se žuriti. Polako…

Predsjednik Republike prisustovao je kulturno-umjetničkom programu u izvedbi Narodne glazbe Vela Luka i Udruge mažoretkinja ispred zgrade Osnovne škole Vela Luka. Predsjednik je dao i izjavu za medije.
Oglas
"Svakako će se održati sjednica,ima razloga za to, ali nećemo žuriti jer ima vrlo ozbiljnih tema koje treba pripremiti“, rekao je danas u Vela Luci predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući prijedlog predsjednika Vlade da se sazovu sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu. „Vijeće je koordinacijsko krovno tijelo koje u praksi i ne donosi nikakve izvršne odluke. Tu sam ja, tu je Plenković i ako je bilo što potrebno ja sam dostupan kada god treba. A sjednicu ćemo prirediti temeljito jer ima važnih pitanja i tema za ozbiljan razgovor“, dodao je.
Govoreći o temama sjednice predsjednik Milanovića rekao je: "Sve može biti tema i o svakoj važnoj temi međunarodnog mira i sigurnosti, rata i mira koja se odnosi na Hrvatsku možemo razgovarati“.
Predsjednik je podsjetio da je premijer četiri puta odbio njegov prijedlog da se održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost te dodao kako on sada prihvaća prijedlog premijera. “On je predložio, ja sam prihvatio. Bit će brzo, ali ne sljedeći tjedan“, rekao je predsjednik Milanović.
"Ja o stanju u vojsci razgovaram samo s Plenkovićem. Moj ozbiljni sugovornik je samo premijer kao predsjednik Vlade, a njegovi suradnici mogu biti dobrodošli sugovornici ako se za to stvore uvjeti“, rekao je predsjednik Milanović komentirajući javne rasprave o stanju u Hrvatskoj vojsci. Na pitanje novinara uznemiruju li javnost takve rasprave, predsjednik Milanović je odgovorio kako javnost uznemiruju i „izjave izraelskog ambasadora u Zagrebu, kao i pismo predsjednika Vlade glavnom tajniku NATO-u“.
“U tom pismu se spominje kineska raketa koju Srbija navodno ima pa ćemo razgovarat o tome. Međutim, nije to početak naoružavanje Srbije napadnim agresivnim oružjem, ima već godina dana da su nabavili izraelski sustav dometa 300 km, opako i opasno oružje. I to je trebalo napisati u pismu glavnom tajniku NATO-a ili ga uopće ne pisati“, upozorio je predsjednik Milanović.
Predsjednik Milanović smatra kako bi tema za razgovor na Vijeću trebala biti i vanjska politika budući da on i premijer imaju različite stavove o politici Izraela. „Trebalo bi o tome razgovarati, ali nema načina da ja nekoga uvjerim u suprotno i sigurno se to neće promijeniti.
Da pustim premijeru i njegovim pobočnicima da rade što hoće i da o tome šutim?”, upitao je i dodao kako, kada je politika Izraela u pitanju, jednako kao on “misli i značajna većina hrvatskih ljudi”. “A zašto to Plenković i njegovi suradnici ne vide - ne znam. I nemam iluziju da se to može promijeniti u razgovoru“, rekao je.
„Ne očekujte nikakve tektonske pomake i promjene u stavovima. A ako netko smatra da je Izrael naš saveznik i prijatelj nema mu pomoći. To je moj stav kao i to da je Hrvatska trebala priznati Palestinu”, zaključio je predsjednik Milanović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas