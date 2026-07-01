Reagirao HND
Milanović se svađao s novinarima: "Možete li još nešto gluplje smisliti? Došli ste me isprovocirati!"
Tijekom službenog posjeta Slunju zbog vojne vježbe “Borbena moć 26”, predsjednik Zoran Milanović se na konferenciji za medije krenuo obračunavati s novinarima. Zbog svega je reagirao i HND.
Milanović je u Slunju ponovno poručio da ostaje pri odluci da pripadnici Hrvatske vojske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja te ustvrdio da će načelnik Glavnog stožera OS RH provesti njegovu zapovijed.
U izjavi, predsjednik se upustio u raspravu s novinarima, a novinara Večernjeg lista Tomislava Krasneca nazvao je lobistom i spočitnuo mu da je „muktario u državnom stanu“ (u Bruxellesu) koji je dobila njegova žena, pa je zato "vraćena natrag“.
Novinarki Nove tv Ivani Pezo Moskaljov, koja ga je propitivala zašto ne dopušta načelniku Glavnog stožera da bude vojnik, uz ostalo, je uzvratio „recite ima li još neko pitanje, ali pitanje, ne agitacija, svaki put dolazite galamiti“, „možete li još nešto gluplje smisliti, je li vam vruće, ne podsjećate me na sebe“.
Milanović je dodao i da njegova odluka nije nezakonita.
"Nije nezakonita, spavate. Potpuno je zakonita. On je potpuno protivan Ustavu i samom zakonu. Vojsku predstavlja predsjednik, so what? Donio sam zapovijed. Ako ste došli, a došli ste me isprovocirati... taj članak zakona je protivan Ustavu. Donio sam zapovijed, neka Plenković pokrene moj opoziv", poručio je.
"Kada postoji prijepor, niste vi ta koja odlučuje, uz dužno poštovanje, to sam ja dok sam predsjednik! Došli ste me provocirati, to je legitimno", poručio je predsjednik Pezo Moskaljov, prenosi Dnevnik.hr.
Reakcija HND-a
Priopćenje prenosimo u cijelosti.
"Osobi Zoranu Milanoviću ne moraju se sviđati ni kolegica Ivana Pezo Moskaljov s Nove TV, ni kolega Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista, ali predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat obračunavati se s njima kao ni s bilo kojim novinarom s pozicije moći
Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare, tijekom službenog posjeta Slunju zbog vojne vježbe “Borbena moć 26”, krenuo obračunavati s novinarima.
Riječ je, na žalost, o već uobičajenoj praksi visokih državnih dužnosnika u situacijama kada im novinari postavljaju neugodna pitanja ili pak kritički propituju njihovo djelovanje, a što je – očito na to treba stalno podsjećati – i uloga novinarske profesije.
Novinari i novinarke dužni su, u javnom interesu, nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti. Takva bi barem trebala biti praksa u demokratskim zemljama.
Broj glasova osvojenih na izborima ne može biti pokriće za autoritarnost, niti je pobjeda na izborima punomoć za provođenje samovolje, a još manje za dijeljenje lekcija i napade na novinare koji vlastodršcima nisu po volji.
Osobi Zoranu Milanoviću ne moraju se sviđati ni kolegica Ivana Pezo Moskaljov s Nove TV, ni kolega Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista, ali predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat obračunavati se s njima kao ni s bilo kojim novinarom s pozicije moći.
Osobito je neprihvatljivo da kolegici Ivani Pezo Moskaljov, koja 25 godina sustavno prati sektor obrane, Milanović govori da ne zna raditi svoj posao ili da članove obitelji Tomislava Krasneca uvlači u javnu raspravu.
Kao najstarija strukovna organizacija, Hrvatsko novinarsko društvo reagirat će na svaki takav pokušaj difamacije naših kolegica i kolega, naročito kada dolazi s političkih govornica. Jer niste za to plaćeni. Plaćeni ste da odgovarate na pitanja."
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