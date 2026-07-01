Milanović se svađao s novinarima: "Možete li još nešto gluplje smisliti? Došli ste me isprovocirati!"

Novinarki Nove tv Ivani Pezo Moskaljov, koja ga je propitivala zašto ne dopušta načelniku Glavnog stožera da bude vojnik, uz ostalo, je uzvratio „recite ima li još neko pitanje, ali pitanje, ne agitacija, svaki put dolazite galamiti“, „možete li još nešto gluplje smisliti, je li vam vruće, ne podsjećate me na sebe“.