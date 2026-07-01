Zastupnici stali u zaštitu Kundida, Josić (DP) traži referendum o pristupanju tzv. koaliciji voljnih

"Meni nije jasno kako su se njih dvojica dogovorili da na vrh pravosuđa postave sutkinju za koju smo vidjeli ozbiljno kompromitirajuće materijale, evo, kako se mogu složiti da problematičnu osobu stave na vrh pravosuđa, a da oko ovakvih stvari stvaraju ozbiljne razdore i u društvu i u vojsci", poručio je nezavisni Nino Raspudić, dodavši da može samo izraziti gnušanje prema cijeloj toj situaciji.