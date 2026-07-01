"OBOJICA SU U KRIVU I KRIVI"
Zastupnici stali u zaštitu Kundida, Josić (DP) traži referendum o pristupanju tzv. koaliciji voljnih
I iz oporbe i vladajućeg DP-a u srijedu su osudili dovođenje načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida u situaciju da se priklanja jednoj ili drugoj strani zbog sukoba državnog vrha po pitanju slanja vojnika na mimohod u Francusku, ističući kako su trebali usuglasiti stavove prije i mimo javnosti
"Meni nije jasno kako su se njih dvojica dogovorili da na vrh pravosuđa postave sutkinju za koju smo vidjeli ozbiljno kompromitirajuće materijale, evo, kako se mogu složiti da problematičnu osobu stave na vrh pravosuđa, a da oko ovakvih stvari stvaraju ozbiljne razdore i u društvu i u vojsci", poručio je nezavisni Nino Raspudić, dodavši da može samo izraziti gnušanje prema cijeloj toj situaciji.
Komentirao je tako situaciju u kojoj se našao general Kundid, a u kojoj je morao odlučiti poslušati ili premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića ili predsjednika države i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića.
"Obojica kriva i obojica su u krivu"
Što se tiče Francuske, Raspudić je ne vidi kao našeg saveznika, a posebno ne zbog, istaknuo je, antihrvatske politike u BiH. No, smatra, pitanje jesu li nam Francuzi saveznici ili ne, ne smije biti povod zbog kojeg se načelnika Glavnog stožera i vojsku dovodi u ovakve situacije.
Ocijenio je kako odgovornost za nastalu situaciju snose i premijer i predsjednik Republike, poručivši da su "obojica kriva i obojica u krivu" te da se ne radi o izoliranom slučaju sukoba već o višegodišnjoj političkoj neodgovornosti koja se reflektira i na diplomaciju i na vojsku.
Peternel: Pitanje je koliko je Francuska strateški partner RH
Igor Peternel (DOMiNO) rekao je kako mu se, gledano zakonski, čini da je u ovom slučaju premijer bliže ispravnom tumačenju, no politički smatra spornim Plenkovićevo inzistiranje na sudjelovanju u mimohodu.
Peternel je također doveo u pitanje koliko je Francuska strateški partner Hrvatske, "ako se uzme u obzir trgovina sa Srbijom i i rješavanja pitanja Hrvata u BiH". Ocjenjuje da je riječ prije svega o partnerstvu važnom za premijerovu europsku političku poziciju.
"Milanović tu traži nekakvu svoju političku nišu. A zapravo hrvatski narod od svega toga nema ništa i sve to skupa ne vodi ničem", ustvrdio je.
Bakić: Spor trebalo riješiti puno prije približavanja mimohoda
Zastupnik Možemo! Damir Bakić istaknuo je da cijeli slučaj nanosi štetu svima uključenima, a posebno generalu Tihomiru Kundidu, koji je, kako kaže, "ni kriv ni dužan" doveden u nezavidnu poziciju.
Bakić smatra da je zakon jasan ako je riječ isključivo o protokolarnom sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, pri čemu je nadležnost na Vladi i Ministarstvu obrane, ali upozorava da bi eventualni elementi operativnog angažmana zahtijevali dodatno pravno i političko razmatranje.
Dodao je kako je taj spor trebalo riješiti na višoj razini puno prije približavanja datuma mimohoda.
"Poziv je došao u svibnju, imali smo barem mjesec i pol da se premijer i predsjednik oko toga dogovore, da se razmotri pravi karakter tog sudjelovanja. Nije poanta u tome što piše u zakonu ako znamo što je kvalifikacija tog sudjelovanja", kazao je.
Josić protiv uključivanja Hrvatske u tzv. koaliciju voljnih
Zastupnik vladajućeg DP-a Tomislav Josić nema, kaže, ništa protiv sudjelovanja hrvatskih vojnika na mimohodu ako je riječ o okupljanju članica NATO, kojem i mi pripadamo, no izrazio je protivljenje eventualnom uključivanju Hrvatske u tzv. koaliciju voljnih koju vidi kao "nekakvu paralelnu vojnu organizaciju".
"Ako želimo pristupiti toj koaliciji, onda sam za to da raspišemo referendum. No, i premijer je sam rekao da nismo članica nego da smo nekakva neutralna zemlja koja prisustvuje samo tim sastancima", rekao je.
Josić je izrazio žaljenje što je državni vrh doveo Kundida u ovu "nezgodnu poziciju da se mora priklanjati jednoj ili drugoj strani", poručivši, također, da su predsjednik Republike, premijer i ministar obrane morali usuglasiti stavove prije nego što je ovo pitanje došlo u javnost.
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